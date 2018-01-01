Такая "затурканная". В Австралии у женщины обнаружили беременность за 15 минут до родов

И роженица, и ее сожитель говорят о том, что "счастливы и ошеломлены".

Джейд Лоуренс и Курт Стюарт, внезапно ставшие родителями Daily Mail

Жительница Австралии Джейд Лоуренс родила сына через 15 минут после того, как врачи сообщили ей о беременности.

Как сообщает британское издание Daily Mail, женщина с сожителем Куртом Стюартом приехала в больницу с жалобами на боли в животе и с подозрением на аппендицит.

"Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита", — заявил она.

Однако медики "огорошили" Лоуренс новостью о том, что она беременна, а боли вызваны предродовыми схватками. Через 15 минут женщина успешно родила здорового мальчика, которого позже решено было назвать Джаксом.

К слову, мальчик стал вторым ребенком Лоуренс и Стюарта. В 2016-м у них родилась двухлетняя дочь. По словам женщины, никаких симптомов беременности у нее не было, а тесты, которые она делала за последние несколько месяцев, показывали отрицательный результат. К тому же, медики диагностировали у Лоуренс синдрома поликистозных яичников. При этом заболевании многие женщины испытывают трудности с зачатием и вынашиванием детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США радиоведущая родила прямо во время эфира.