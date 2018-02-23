"Продолжение работы". В США радиоведущая родила прямо во время эфира

Американская радиоведущая Кэссиди Проктор родила ребенка в прямом эфире. При этом женщине сделали кесарево сечение в ходе шоу Spencer's Neighborhood.

Шоу транслируется на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис, пишет KSDK.

Решение о трансляции родов было спонтанным, так как схватки у женщины начались на две недели раньше срока. Проктор добавила, что роды в эфире — это естественное продолжение ее ежедневной работы, поскольку она делится со слушателями всеми аспектами жизни.

"Удивительно, что мы можем поделиться самым захватывающим днем в моей жизни с нашими радиослушателями", — сказала ведущая.

Ребенка назвали Джеймсоном. По сообщению издания, имя для малыша смогли выбрать слушатели радио.