Танковый обстрел Авдеевки, погибли два человека, 8 ранены, из них трое — мирные жители

На передовой погиб военный, 5 бойцов получили ранения. Один из них — крайне тяжелый, у него ампутация двух нижних конечностей.

Боевики на Донбассе, иллюстрация vk.com/club80800604

Вечером, 16 февраля, боевики поливали огнем Авдеевку Донецкой области. В результате танкового обстрела погибли два человека — военный и гражданский. Восемь человек были ранены, из них трое — мирные люди.

Террористы выпустили 125-миллиметровые фугасно-осколочные снаряды из танка Т-90 по центру города и попали в три жилых дома и магазин, сообщает ТСН.

Три человека были ранены, у двух — легкие травмы. Одного доставили в ожоговый центр в Днепре. Сорокалетний мужчина погиб на улице, у него осталось двое детей.

Также несколько снарядов упали и во двор местной больницы. Пострадавших нет.

На передовой погиб военный, пять бойцов получили ранения. Один из них — крайне тяжелый, у него травматическая ампутация двух нижних конечностей.

Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин отметил, что стреляли по жилым кварталам, сообщили в штабе АТО.

"Человек, который целится и выпускает точно знает и понимает, что это жилые кварталы. Здесь нет никаких военных. Если еще говорили старая Авдеевка, военные стоят", — сказал он.

Напомнипм, в штабе АТО отмечали, что за сутки, 16 февраля, в зоне проведения АТО боевики 66 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В результате три воина ВСУ погибли, 10 получили ранения.

Видео: ТСН; Військове телебачення України