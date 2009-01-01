Телевышка на Чонгаре построена. Украина начнет вещать в Крым

Сейчас проходит монтаж оборудования телевышки.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"Радиотелепередающая станция в селе Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас проходит монтаж оборудования. С начала февраля сигнал украинских радиостанций будет передаватсья в Крым. Речь идет о "Первом канале", "Українськом радіо", Meydan, Радио "Крым.Реалии", "Херсон FM", — написал Костинский.

По его словам, следующим этапом является запуск цифрового телевидения.

Напомним, Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере телерадиовещания.