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Телевышка на Чонгаре построена. Украина начнет вещать в Крым

Сегодня, 12:51

Сейчас проходит монтаж оборудования телевышки.

Чонгар, телевышка
Facebook.com
На Чонгаре завершили строительство 150-метровой телевышки и скоро украинские каналы смогут вещать на оккупированный Крым.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

"Радиотелепередающая станция в селе Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас проходит монтаж оборудования. С начала февраля сигнал украинских радиостанций будет передаватсья в Крым. Речь идет о "Первом канале", "Українськом радіо", Meydan, Радио "Крым.Реалии", "Херсон FM", — написал Костинский.

По его словам, следующим этапом является запуск цифрового телевидения.

Напомним, Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере телерадиовещания.

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Чонгар, телевышка, строительство, вещание, оккупация, Крым, Украина, Костинский, Нацсовет
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