Украина начала монтаж телевышки на Чонгаре для вещания на Крым

Министерство информационной политики совместно с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания начали строительство вышки на Чонгаре (Херсонщина) для вещания в оккупированном Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщило Министерство информационной политики Украины (МИП).

"Сегодня на Чонгаре Министерство информационной политики и Нацсовет начали монтаж 150-метровой вышки для вещания в Крыму", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют построить две новые башни для восстановления вещания в Крыму.

Напомним, Украина прекращает сотрудничество с Россией в сфере телерадиовещания.