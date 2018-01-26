У берегов Одессы испаряется Черное море, впечатляющие фото и видео

Разница температур спровоцировала "дым" над поверхностью воды.
Уникальное природное явление очевидцы наблюдали всего несколько часов, сообщает Украинская служба информации.
Температура воздуха у побережья составляла около -10 градусов по Цельсию, тогда как вода еще держала тепло в районе отметки +8. Из-за большой амплитуды температур вода начала испаряться и на побережье был виден густой туман.
Порывы ветра гонят дымку к берегу, где она оседает на деревьях, которые со временем превращаются в заледенелые глыбы.
Синоптики обещают в Одессе потепление, поэтому, вероятно, туман с поверхности моря бесследно исчезнет.
Напомним, ранее по причине масштабных осадков центр Одессы затопило водой.