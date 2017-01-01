Ученые определили самый безопасный способ похудения

Статья с результатами исследований вышла в издании Journal of the American Medical Association.

В Израиле ученые выяснили, что у пациентов, страдающих от ожирения, перенесших операцию по снижению веса, риск преждевременно умереть гораздо ниже, чем у тех, кто сидел на диетах.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале EurekAlert, а статья с результатами исследований вышла в издании Journal of the American Medical Association.

В исследовании в заочной форме поучаствовали 8 385 пациентов. Им с 2005 по 2014 год проводили различные бариатрические операции (лечебные процедуры для лечения ожирения). В том числе лапароскопическое — через отверстия в теле — наложение кольца на желудок, желудочное шунтирование, "рукавную" гастропластику.

Кроме того, ученые отслеживали состояние здоровья 25 тысяч человек с ожирением, пытавшихся сбросить лишний вес с помощью диет и здорового образа жизни.

Затем исследователи сравнили уровни смертности у обеих групп участников. Выяснилось, что в течение четырех с половиной лет риск смерти был гораздо ниже у тех людей, которым была сделана операция, чем у тех, которые боролись с ожирением нехирургическими методами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США ученые изобрели способ есть и худеть одновременно.