Украинцам могут разрешить больше пить за рулем, но штрафовать станут жестче

В Раде приготовили новый пакет предложений по борьбе с пьянством за рулем среди украинских водителей.

Украинцам хотят разрешить больше пить за рулем timeszp.com

Ежедневно в Украине ловят около сотни нетрезвых водителей , а в выходные дни и по пятницам статистика может подскочить и до 150 человек, сообщает Управление по безопасности дорожного движения МВД.

Это только те, кого удалось поймать. Реальное число потенциально опасных нарушителей в разы больше, пишет kp.ua.

В Раде приготовили новый пакет предложений по борьбе с пьянством за рулем среди украинских водителей.

Так, инициативная группа нардепов предлагает ввести градацию санкций в зависимости от степени опьянения. Чтобы человек с содержанием алкоголя в крови 2,50 промилле нес более жесткое наказание, чем водитель, у которого обнаружили, к примеру, 0,3 промилле. Сейчас и того, и другого бьют гривной одинаково.

Также допустимый порог алкоголя крови предлагается поднять с 0,2 до 0,5 промилле. Но не для всех, а только для матерых водителей. Медики подтверждают, что человек, который имеет большой опыт вождения, меньше подвержен влиянию алкоголя, когда находится за рулем. Но для водителей, у которых нет как минимум двух лет стажа, должна остаться прежняя норма.

Кроме того, предлагается разрешить внезапные проверки: в отличие от бывших ГАИшников — любителей засад в кустах, нынешние патрульные не могут беспричинно останавливать автомобили. Даже если водитель оказался пьян, суд может аннулировать протокол, если нарушитель докажет, что для проверки не было веского повода. Любителям градуса это играет на руку. По мнению авторов наработок, полиции нужно дать право на случайные проверки по принципу "когда угодно и где угодно". И стимулировать полицейских к таким проверкам.

Нардепы хотят внедрить "пункты трезвости": в определенный день и время на оживленной дороге выставляется специальный знак и дежурят несколько патрулей. Стражи порядка останавливают машины и проверяют водителей.

И предлагается внедрить практику передачи информации о нарушениях ПДД страховым компаниям. Чем чаще водитель нарушает правила, тем дороже для него должна быть страховка, поскольку такой человек представляет собой объект риска.

В Раде уже зарегистрирован законопроект о внесении ряда изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, предлагается увеличить срок наложения взыскания с 3 до 6 месяцев.

Напомним, ранее Рада внесла изменения в Правила дорожного движения.