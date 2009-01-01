Украинская гимнастка обвинила в изнасиловании олимпийского чемпиона-белоруса

По словам Гуцу, инцидент произошел более 20 лет назад в Германии.

Татьяна Гуцу segodnya.ua

Украинская гимнастка, дважды одержавшая победу на1992 года, — Татьяна Гуцу — утверждает, что ее более 20 лет назад изнасиловал белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион того же года Виталий Щербо.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время спортсменка уточнила, инцидент произошел в 1991 году в немецком Штутгарте.

"Я набралась смелости спустя 27 лет…. Тот, кто изнасиловал меня… — это Виталий Щербо. Монстр, который держал меня в моей собственной тюрьме и из-за которого я боялась так много лет", — отметила Гуцу.

По словам гимнастки, она знает, что тот попытается защитить себя. "Но мои доказательства гораздо убедительнее твоих слов. Теперь я сильна как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать", — добавила украинка.

Ранее немецкая актриса Рената Лангер заявила, что в 1972 году, когда ей было 15 лет, ее изнасиловал режиссер Роман Полански (уроженец Парижа еврейского происхождения, выроc в Польше, работал преимущественно в Великобритании, США и Франции).

Фото: segodnya.ua