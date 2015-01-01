Уникальная операция польских хирургов: пересадили руку, которой у мужчины никогда не было: опубликованы фото и видео

Если все завершится благополучно, то польские хирурги войдут в историю медицины.

Radio Wrocław

Польские хирурги из университетского клинического госпиталя во Вроцлаве провели уникальную операцию по пересадке руки взрослому человеку, который ее не имел с рождения.

Это первая в мире операция такого типа, которая завершилась успехом, сообщает телеканал tvn24.

"Если все завершится благополучно, то все указывает на то, что мы войдем в историю медицины", — заявил через несколько дней после проведения операции Адам Доманасевич — руководитель группы хирургов, проводившей операцию.

Руку 32-летнему Петру — жителю города Замосць (юго-восток Польши) хирурги пересадили 15 декабря. К счастью, отторжения конечности не произошло, и пациент уже может двигать пальцами.

Как отмечают врачи, самым сложным элементом было сочетание частей тела донора и пациента, учитывая разницу в диаметре артерий. В случае Петра это удалось сделать на уровне плеча.

Доманасевич проинформировал, что его группа очень тщательно готовилась к операции, имея несколько вариантов действий.

До этого времени ладони пришивали людям, которые их теряли при трагических обстоятельствах. Тут же впервые пересажена ладонь человеку, который ее не имел от рождения. Донором был мертвый человек.

По словам врачей, успешность операции можно будет оценить не раньше чем через полгода, когда будет возможность сравнить действенность руки лучше ли хорошего протеза.

Напомним, 2 июля в Украине хирурги Института сердца совершили революционную для отечественной медицины операцию — 41-летнему харьковчанину пересадили механическое сердце.

Фото; Видео: Radio Wrocław