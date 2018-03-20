В Австралии воскрес мужчина

Австралиец пролежал в коме 26 дней.

После «воскрешения» Шортиса пришлось привязать к кровати. 9news

35-летний австралиец Бью Шортис воскрес после отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Шортис пролежал в коме 26 дней. И за это время его родные успели потерять всякую надежду, пишет 9news. И вот, после того, как семья дала согласие на отключение его от приборов жизнеобеспечения, он воскрес.

Медики рассказали, что сначала Шортис не понимал, где находится. Он пытался сбежать домой, потому его даже пришлось привязать к кровати.

В кому мужчина впал из-за тяжелой травмы, полученной во время жестокой драки еще в ноябре. У него был разбит череп и поврежден головной мозг. Более того, у Шортиса имелись многочисленные переломы позвоночника. Так что теперь ему понадобится еще много времени на реабилитацию – но прогноз медиков крайне позитивный.

Напомним, отравленный токсическим веществом экс-разведчик России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме.

Как сообщалось, бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", получивший это прозвище из-за накачанных синтолом мышц, заявил, что не может больше терпеть боль, и просит Бога, чтобы из его тела вышел дух.