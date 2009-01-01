В центре Млечного пути обнаружен неизвестный гигантский объект

Объект находится на расстоянии 22000 световых лет от нашей системы.

В нашей галактике нашли загадочный объект

Астрономы нашли в центре галактики Млечный путь огромный объект, который может быть гигантской планетой или бывшей звездой.

Открытие случилось благодаря работе космического телескопа NASA Spitzer, оснащенного инфракрасной камерой. Астрономы используют изображения, сделанные телескопом для поиска экзопланет. Это альтернативный способ их поиска, чаще всего анализируют изменения в свечении звезд, во время прохождении планеты перед звездой.

Spitzer умеет также замечать деформации пространства, которую может создать массивный объект. Именно это позволило обнаружить объект OGLE-2016-BLG-1190Lb, который в 13 раз тяжелее Юпитера и находится на расстоянии 22000 световых лет от нашей системы.

Существуют два предположения о том, чем является данный объект. В первом случае он слишком большой для планеты. Второй вариант о коричневом карлике также не очень хорошо вписывается в научные теории, ведь объект на первый взгляд слишком мал для зарождения процессов внутри звезды.

Ранее астрономы заявили, что обнаружили загадочную звезду-зомби, которая никак не хотела "умирать".