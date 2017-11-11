Звезда-зомби. Астрономы нашли загадочную сверхновую звезду

За загадочным небесным телом под названием iPTF14hls астрономы начали следить в сентябре 2014 года в ходе изучения космоса с помощью широкодиапазонной камеры, сообщает ВВС.

Обычно, когда звезды превращаются в сверхновые, они умирают в результате единого взрыва. Однако эта звезда пережила даже не один, а пять таких взрывов.

Звезда, которую прозвали зомби, продолжала взрываться почти два года. Что в шесть раз дольше, чем это обычно происходит при появлении сверхновой звезды.

"Эта сверхновая звезда переворачивает все, что мы знаем. Это самая большая загадка, с которой я столкнулся за почти десятилетие наблюдений за взрывами звезд", – рассказал сотрудник калифорнийского отделения обсерватории Las Cumbres Айейр Аркави.

Астрономы отмечают, что во-первых, она не потухла, а продолжала ярко светиться 600 дней.

Во-вторых, было обнаружено, что яркость звезды варьируется в диапазоне до 50% без какой-либо закономерности - так, как будто она взрывается снова и снова.

И вместо того, чтобы охладиться, как ожидалось, объект продолжал поддерживать почти постоянную температуру примерно в 5700 градусов Цельсия.