В Донецк для усмирения сепаратистов прибыли кадыровцы, в боях не замечены

По информации источников, "кадыровцы" в боевых столкновениях не замечены.

Батальон ВВ МВД РФ "Север" почти полностью состоит из чеченцев. Facebook Права справа

Об этом сообщают в контрразведке СБУ источники "Украинской правды".

Так, в конце ноября в Донецке начало заметно расти количество боевиков с шевроном с надписью "Север" и изображением 2 флагов (РФ и Чеченской Республики). Подразделение базируется в Донецке на территории бывшего Управления МВД на Донецкой железной дороге.

В течение декабря 2016 года начале января 2017 года их ряды пополнились новоприбывшими. В Донецке местные называют их "кадыровцами", поскольку на их автомобилях часто размещены портреты главы Чеченской Республики Кадырова.

Кроме того, боевики-кадироцы, в том числе выходцев из Республики Дагестан видели в Буденновском районе Донецка, а также в населенном пункте Александровка Донецкой области, которые прибыли с целью дальнейшей дислокации.

Также, в начале января в Ясиноватую прибыл батальон Внутренних войск МВД РФ "Север", что почти полностью состоит из бойцов чеченской национальности. Указанный подраздел сначала в полном составе был дислоцирован в Ясиноватой, а затем группами бойцы батальона "Север" прибыли в различные подразделения НВФ ДНР с целью усиления позиций.

По информации собеседников издания, участие кадыровцев в боевых столкновениях не зафиксировали.

По оценке собеседников, "подразделения прибыли для борьбы с неподконтрольными оккупационному командованию вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донецкой области, запугивание местного населения с целью предотвращения возможных "голодных" бунтов, а также выхода из-под контроля российских кураторов местных группировок боевиков".

Стоит отметить, что в 2006 году под патронатом Рамзана Кадырова были созданы батальоны "Север" и "Юг". Структурно батальоны вошли в состав 46-й отдельной бригады ВВ МВД РФ. Полк "Север" штатной численностью свыше 700 военнослужащих базируется в Грозном.

Ранее "Главред" со ссылкой на волонтера Романа Доника сообщал, что на Донбасс переброшены полицаи-кадыровцы из Чечни.