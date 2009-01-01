В Горловке под "крышей" главарей террористы наладили масштабный канал контрабанды — разведка

Представителями т.н. "МВД" ДНР задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады.

В Горловке наладили канал контрабанды news-hot.net

На оккупированном Донбассе, в террористической ДНР , организован масштабный сбыт контрабандных товаров.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Представителями т.н. "МВД" ДНР задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, который под прикрытием командования бригады организовал масштабный сбыт контрабандных товаров. С целью недопущения разглашения указанного факта, данное лицо "задним числом" освобождено от военной службы", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новоазовске командование "морпехов" ДНР отжало и продало десяток дач.