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В Горловке под "крышей" главарей террористы наладили масштабный канал контрабанды — разведка

Сегодня, 14:16

Представителями т.н. "МВД" ДНР задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады.

ДНР, боевики, оружие
В Горловке наладили канал контрабанды news-hot.net
На оккупированном Донбассе, в террористической ДНР, организован масштабный сбыт контрабандных товаров.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Представителями т.н. "МВД" ДНР задержан военнослужащий 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК, который под прикрытием командования бригады организовал масштабный сбыт контрабандных товаров. С целью недопущения разглашения указанного факта, данное лицо "задним числом" освобождено от военной службы", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новоазовске командование "морпехов" ДНР отжало и продало десяток дач.

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ГУР, разведка, боевики, Донбасс, 1АК, 3бригада, Горловка, контрабанда
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