Сегодня, 13:08 RSS

В Керчи третий день стоит переправа. Фуры заполонили улицы, вонь и грязь: местные в ужасе

Сегодня, 12:20
Керчь, переправа, фуры < >
< >
1 / 4

Переправа не будет работать ещё минимум 2 дня.

Керчь, переправа, фуры
В оккупированной Керчи уже третий день стоят паромы, а город медленно превращается в большой автоотстойник — фур огромное количество.

Об этом сообщается в блоге на своей странице в Facebook "Крымский Бандеровец".

По информации блогера, "грузовики заполонили улицы, дворы и подъезды к городу. Антисанитария и вонь. Местныке в ужасе. Переправа не будет работать ещё минимум 2 дня"

 

Как пишет Керчь.ФМ, местные жители  жалуються на водителей фур, которые ездят по улицам города и разрушают дорогу. 

"Им запрещено ездить по данной улице, они это прекрасно знают, но все равно нарушают. При чем ладно бы поехал один, так они целыми компаниями ездят дружно. Сотрудников ГИБДД редко встретишь и то только днем, а эти вечерами устраивают покатушки. Думал может в супермаркет едут, так нет они на выезд из города", — написал керчанин.

Очередь из фур растянулась на несколько километров в спальных районах Керчи. Стоит отметить, что в пешей доступности там нет туалетов.

Очередь в туалет на переправе.

 

"Ватники, сидящие на переправе, шокированы тем, что Россия отправила гуманитарную помощь в Мексику, а о них забыла", — говорится в сообщении.

 

На переправу подогнали ледяные тёмные ЖД вагоны, чтоб расселить ждущих с моря погоды. Вагоны отжаты у "Укрзалiзницi". В вагоны поместятся не более 500 человек. Вату подкармливают кашей.

 

 

 

"Вся суть тупой ваты, сидящей на переправе, в одном сообщении: "А можно ли пешком перейти на материк через железнодорожный мост?. ИДИ!

 Уже даже тупому ясно, что Крым, россияне, вам так дорого обходится, что на эти деньги уже могли бы потусить всей страной в Турции пару раз. Предлагаю вашему вниманию статью о том, как "ненасытный" Крым пожирает россию.

P.S. Закончу сегодняшний выпуск фразой дня от крымчанина: "Скоро мост построят и он поплывёт вместо парома", — пишет блогер. 

В сети пишут, что оккупанты взялись за старое. 

Поскольку переправа стоит, а о чём-то врать надо, то взялись за старое: "Украинцы продолжают активно ехать в Крым, несмотря на окончание сезона".

Напомним, Керченский мост в Крыму оказался в три раза дороже самой длинной в мире переправы.

видео: Kerch.FM

 

Теги:  
Керчь, переправа, фуры, очередь
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...