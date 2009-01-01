В Крыму школьникам запретили играть в футбол: обвинили в проведении "незаконного митинга"

Инцидент произошел на прошлых выходных в Краснокаменке.

Директор школы вызвала полицию, увидев, что подростки играют в футбол Скриншот видео с vk.com/Алексей Ковш

в поселке Краснокаменка (входит в состав Феодосии) директор школы прогнала со стадиона подростков, которые играли в футбол, обвинив их в проведении "незаконного митинга".

Об этом пишет Крым.Реалии, ссылаясь на данные школьников, размещенные в соцсетях.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел на прошлых выходных — 4 марта.

"Увидев подростков, играющих в футбол, директор школы вызвала полицию. Вместе с прибывшим участковым она потребовала от футболистов прекратить игру", — отметили журналисты.

По словам участников матча, свое требование представители власти объяснили тем, что футболисты устраивают на стадионе "несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией Феодосии".

Между тем подростки продолжили игру, после чего директор приказала убрать с поля футбольные ворота. Позже — 6 марта — оккупанты обсудили ситуацию на совещании в мэрии Феодосии.

"Руководитель городского отдела образования Надежда Алексеенко заявила, что директор действовала по всем правилам: это массовое собрание подростков, а администрацию школы никто не предупредил, организаторы игры не пригласили представителя полиции и медперсонал", — говорится в статье.

При этом так называемый "глава городской администрации" Станислав Крысин назвал случившееся недопустимым. "Я не понимаю такого: дети играют в футбол, и им запрещают", — сказал псевдочиновник.

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Видео: vk.com/Алексей Ковш