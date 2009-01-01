Стало известно, когда стартует призыв офицеров запаса ВСУ

Сейчас приказ находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации, подчеркнул Венскович.

В Украине объявлен призыв офицеров запаса

Призыв офицеров запаса украинской армии начнется уже в ближайшие недели.

Об этом представитель управления по связям с общественностью Минобороны Юзеф Венскович рассказал в комментарии ВВС Украина.

Он также отметил, что будут набирать небольшое количество офицеров: "о тысячах речь не идет".

"Сейчас приказ находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации. Ориентировочно к концу недели он должен быть зарегистрирован. Дальше будет процедура предоставления соответствующих распоряжений в военкоматы — это также займет один-два дня", — сказал Венскович.

Будут призывать офицеров по военным специальностям, о которых в армии существует некомплект.

Одновременно он подчеркнул, что нехватка младших офицеров в ВСУ не является критической.

"Нельзя говорить о каком-то большом некомплекте. Жизнь не стоит на месте - у кого-то заканчивается контракт и он увольняется, кто-то переходит на высшие должности. То есть, идет перемещение по карьерным ступеням и соответственно освобождаются должности первичных офицеров", — пояснил пресс-офицер.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".