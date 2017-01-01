В Москве пьяная девушка самостоятельно пришла в больницу с пулей в голове

Во время попытки ограбления преступник выстрелил девушке в голову и скрылся.

Девушка пришла в больницу с пулей в голове фото:nr2.ru

В московскую больницу пришла девушка с застрявшей во лбу пулей и объяснила, что стала жертвой разбойного нападения

По данным агентства "Москва", ночью 3 февраля в полицию поступила информация о том, что у одного из домов на Новосибирской улице на 21-летнюю девушку напал неизвестный в маске.

"Угрожая потерпевшей пистолетом, мужчина потребовал отдать ему деньги, но девушка отказалась. Тогда преступник выстрелил ей в голову и скрылся, ничего не взяв. У потерпевшей хватило сил самостоятельно добраться до больницы. Там врачи поставили ей диагноз: "инородный предмет в лобной области"", — сказал источник.

Он отметил, что врачи извлекли пулю, после чего девушка в состоянии легкого алкогольного опьянения пришла в полицию. После написания заявления она покинула отдел полиции, пояснив, что дома ее ждет маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело о разбое, ведется следствие.