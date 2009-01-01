В оккупированном Севастополе украинцы провели флешмоб ко Дню флага

Севастопольцы даже во время оккупации ощущают себя украинцами, подчеркнули организаторы акции.

В Севастополе украинцы провели флешмоб tsn.ua

В центре оккупированного Россией Севастополя , на набережной, 27 жителей города сфотографировались в желто-голубых одеждах.

Местные патриоты поздравили Украину с Днем национального флага, сообщает "Крым.Реалии".

"Между собой мы называли это флешмобом, ну а попросту позвонили друзьям, друзьям друзей и их знакомым и предложили сфотографироваться в центре Севастополя, чтобы показать, что в Крыму есть настоящие патриоты Украины и что нельзя материковым украинцам отказываться от Крыма", — рассказала в Facebook одна из организаторов этой акции.

По словам участницы акции, прохожие с удивлением смотрели на такое количество людей в желто-голубых одеждах, и один даже поинтересовался, не митинг ли это.

"Со мной в центр города пришла моя маленькая дочь, кроме нее там еще были дети. Для ребенка была большая радость надеть веночек, поучаствовать в общем деле. А сын моей подруги, которому 7 лет, вообще был восхищен таким количеством украинцев. Мы, как правило, общаемся узким кругом, а тут дети увидели, что нас на самом деле много. Я думаю, это самое важное в этом флешмобе. То, что маленькие севастопольцы даже сейчас, во время оккупации, ощущают себя украинцами", — рассказала одна из участниц, просившая не называть ее фамилии.

Отмечается, что фото сделала севастопольская фотохудожница Татьяна Москаленко, которая в 2014-м году отказалась от российского гражданства.

Украинские патриоты в Севастополе в цветах национального флага Фейсбук Т.Москаленко

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", каково значение начала украинского вещания на Крым.

Фото: Фейсбук Т.Москаленко.