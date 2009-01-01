Журналисты говорят, что такое жилье можно описать, как лачугу.

Британские журналисты нашли коммунальную квартиру в Санкт-Петербурге, где вырос президент России Владимир Путин.

Это жилье "Коммунистическая партия" передала семье будущего президента РФ, сообщает Mirror.

Согласно информации издания, Путин вырос в коммуналке на брутальной улице Санкт-Петербурга, которая кишела крысами.

Считается, что именно здесь он получил свои безжалостные черты характера. Жилье, где рос будущий президент России, было с картонными стенами, где несколько семей делили одну уборную.

Журналисты говорят, что такое жилье можно описать, как лачугу. Между этими трущобами часто происходили различные драки, а дети иногда умирали от голода.

Таким образом, трудно поверить, что кто-то, кто вырос в такой бедности, мог стать одним из самых богатых и влиятельных мужчин в мире. Это, конечно, объясняет жестокую жилку Путина.

"На этих улицах он научился выживать. Это было жестоко — это выживание наиболее приспособленных. Это дало ему силы верить, что все возможно", — сказал один из бывших друзей Путина.

Отмечается, что одной из ежедневных работ Путина была охота на крыс, которых он убивал.

По мнению журналистов, президент России никогда не возвращался к дому, где он когда-то жил в нищете.

Напомним, Джордж Буш держит обиду на Путина из-за собаки.