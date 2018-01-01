В США 150-килограммовая плюс-сайз модель стала жертвой домогательств во время съемки в бикини: фото

Девушка заявила, что ожидала других нападок со стороны случайных свидетелей фотосессии.

Анна О'Брайен разделась на Таймс-сквер

Американская плюс-сайз модель Анна О'Брайен заявила, что подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии в бикини на Таймс-сквер.

В Instagram 33-летняя американка заявила, что этот опыт стал самым сложным в ее жизни.

Я стояла на Таймс-сквер в бикини и позировала для фотосессии. В самом начале я чувствовала себя действительно разбитой. Не потому, что надо мной издевались, а потому, что меня активно сексуализировали несколько наблюдающих за этим мужчин", — подписала она фотографию.

Модель добавила, что это было довольно странно, ведь неподалеку от нее стояли две почти обнаженные девушки — их тела были лишь украшены боди-артом. Но внимание все же было приковано к ней. О'Брайен заметила, что слова, сказанные в ее адрес, были столь выразительными, что она физически ощутила тошноту.

Позднее модель написала колонку для журнала Cosmopolitan, где рассказала, что прохожие предлагали ей "похлопать задницей", полизать ее ноги, а также "намазать маслом" ее "печенье". Девушка еле сдержала слезы: она была готова к оскорблениям из-за своего лишнего веса, но не к сексуальным домогательствам. Поклонники с восторгом приняли рассказ О'Брайен и поддержали ее.

Напомним, известная своими революционными взглядами относительно веса и внешности женщин plus-size модель Тесс Холлидей обнажилась перед объективом фотоаппарата.

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