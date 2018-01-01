В США 172-килограммовая девочка выиграла конкурс красоты: фото

Лишний вес американки стал последствием редкого заболевания.
В 15 лет девочка весит 172 килограмма, однако это не помешало ей стать победительницей конкурса красоты, сообщает издание The Mirror.
По словам родителей, постоянное чувство голода преследует Анну с детства. Она воровала еду у одноклассников, съедала по несколько пачек печенья и даже могла выбирать продукты из мусорных баков.
Со временем близкие перевели девочку исключительно на правильное питание, однако из-за частых приемов пищи она все-таки не может похудеть.
Впрочем, это не стало препятствием для Анны на конкурсе красоты, и в августе она будет представлять свой штат на национальном этапе первенства.
Анна рассказала журналистам, что увлекается пением, макияжем и парикмахерским искусством.
Напомним, ранее поклонники посоветовали Ларисе Долиной похудеть, поскольку неудачно подобранный наряд на светском мероприятии излишне полнил певицу.