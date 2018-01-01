В США ученые рассказали, от каких болезней помогает распитие пива

Группа ученых-биологов из "Университета штата Орегон" (США) совершила интересное открытие.

Различыные сорта пива "Днепр Час"

Вещество ксантогумол, содержащееся в хмеле (одном из основных составляющих пива), помогает человеческом организму в борьбе с ожирением, повышенным давлением и диабетом.

К соответствующему выводу пришла группа ученых-биологов из "Университета штата Орегон" (США). Результаты их работы были опубликованы в специализированном журнале Scientific Reports.

Исследователи провели множество экспериментов на мышах с лишним весом. Их кормили едой с повышенным содержанием жиров ради имитации "западной диеты" человека. Злоупотребление подобным питанием обычно приводит людей к целому ряду проблем со здоровьем, в том числе к ожирению и повышенному давлению.

В результате экспериментов выяснилось, что грызуны, получавшие гидрогенизированные производные ксантогумола, демонстрировали сниженную инсулинорезистентность - фактор, приводящий к диабету второго типа. Кроме того, у мышей подавлялась восприимчивость к лептину, вызывающему в организме чувство голода.

По данным ученых, это и привело к тому, что подопытные животные быстрее наедались и меньше ели, тем самым полностью нивелируя употребление жирной пищи.

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