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Во Львове простились с Любомиром Гузаром

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1 / 10 Церемония прощания с Любомиром Гузаром (УНИАН)

В городе, в частности, было скорбное шествие.

Гузар,прощание,Львов
Церемония прощания с Любомиром Гузаром УНИАН
В субботу, 3 июня, во Львове состоялась церемония прощания с кардиналом, бывшим главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Любомиром Гузаром.

Об этом пишет УНИАН.

По данным агентства, с умершим простились в соборе Святого Юра, также в областном центре было скорбное шествие.

В храме прошла заупокойная литургия, а после обеда кортеж с телом Гузара должен отправиться в Киев, где также состоится церемония прощания, кардина похоронят в столице в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова, пишет ВВС Украина.

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни, его похоронят 5 июня. Узнать больше о жизни и деятельности экс-главы Украинской греко-католической церкви можно здесь.

Видео: Радіо Свобода онлайн

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Гузар, прощание, Львов
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