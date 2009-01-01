Во Львове простились с Любомиром Гузаром

В городе, в частности, было скорбное шествие.

Церемония прощания с Любомиром Гузаром УНИАН

В субботу, 3 июня, во Львове состоялась церемония прощания с кардиналом, бывшим главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим

Об этом пишет УНИАН.

По данным агентства, с умершим простились в соборе Святого Юра, также в областном центре было скорбное шествие.

В храме прошла заупокойная литургия, а после обеда кортеж с телом Гузара должен отправиться в Киев, где также состоится церемония прощания, кардина похоронят в столице в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова, пишет ВВС Украина.

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни, его похоронят 5 июня. Узнать больше о жизни и деятельности экс-главы Украинской греко-католической церкви можно здесь.

Видео: Радіо Свобода онлайн