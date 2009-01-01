Военные инструкторы США обучили украинских артиллерийских разведчиков

В учебную группу попали лучшие украинские военнослужащие, прошедшие специальный отбор.

Американские военные специалисты завершили курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления разведки Минобороны Украины.

Курсы под руководством военных из США проходили на одном из полигонов в Украине. В учебную группу попали лучшие украинские военнослужащие, прошедшие специальный отбор.

Планируется, что прошедшие подготовку военнослужащие в составе мобильных групп инструкторов будут обучать артиллеристов вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи в зоне АТО.

Стоит отметить, что артиллерийской разведкой называют добывание информации об объектах противника для подготовки и наведения огня артиллерии по его позициям.

Напомним, бойцы ВСУ учились управлять радиолокационными системами производства США.

фото: gur.gov.ua