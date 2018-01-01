Всемирный день шоколада-2018: откуда взялся праздник и как отмечают. Видео

Придумали праздник французы.
Придумали Всемирный день шоколада французы. Там же, на родине лягушачьих лапок и багетов, его впервые и отпраздновали. Годом рождения праздника шоколада стал 1995-й. Позднее к Франции присоединились и другие страны – Швейцария со своим знаменитым шоколадом, Италия, Германия, Украина и даже Россия.
Что касается непосредственно шоколада – его родиной считается Южная Америка, а "родителями" – ацтеки.
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Многие века в Европе эта "пища богов" (как прозвали шоколад испанские конкистадоры, которые и завезли его на европейский континент) была доступна лишь людям богатым и знатным. Сегодня же шоколадка – доступная сладость. И вполне полезная – если знать меру. В шоколаде много витаминов группы В и железа, магния, кальция и калия.
Калорийность 100 г шоколада – 539 ккал.
11 июля в рамках празднования Всемирного дня шоколада во многих проводят экскурсии на шоколадные фабрики, устраивают тематические конкурсы и мастер-классы для шоколатье. Призами для победителей, как нетрудно догадаться, является это сладкое лакомство.
Ученые рассказали, что употребление в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао значительным образом улучшает иммунитет и повышает активность головного мозга человека. Также они поведали, какую пользу телу приносит вино в комплексе с шоколадом.
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