Банки будут знать все: что изменит новый закон о кредитных историях

Документ устанавливает новые правила формирования и использования кредитных историй в Украине в пользу банков, а не потребителей.

Кредитные истории украинцев будут проверять тщательнее / Коллаж Главред

В Украине предлагают переписать правила игры для всех, кто берет кредиты: от владельцев кредитных карт до тех, кто покупает бытовую технику в рассрочку. Документ обещает больше прозрачности и защиты, но в то же время - более жесткий контроль за должниками. В материале Главреда рассказываем о главных изменениях закона о кредитных историях.

Закон о кредитной истории - что меняется

Недавно в Верховную Раду подали законопроект №14013 о кредитной истории. Как отметили авторы документа в пояснительной записке, им предлагается установить новые правовые и организационные основы ведения кредитных историй, функционирования соответствующих институтов и государственного надзора за такой деятельностью.

Фактически законопроект устанавливает новые правила формирования и использования кредитных историй в Украине в пользу банков, а не потребителей. В частности, он предусматривает следующие новации:

Автоматическая передача данных в бюро кредитных историй

Информация о кредитных договорах и их выполнении будет передаваться кредиторами в бюро без необходимости получения отдельного согласия заемщика. Потребителя только обязаны письменно сообщить, в какое именно бюро пойдут данные (сейчас в Украине их 4).

Обновленные сроки подачи информации

Для потребительских кредитов устанавливается обязанность кредитора передавать данные в бюро в течение двух рабочих дней после заключения договора или изменения в нем. Бюро, в свою очередь, должно внести эти данные не позднее двух дней после получения.

Ответственность бюро за несвоевременное внесение данных

Если кредитное бюро задержало обновление или внесло некорректную информацию, ответственность за последствия возлагается на него, а не на потребителя.

Расширенный объем кредитной истории

Законопроектом уточняется, что в историю вносятся не только данные о кредитах, но и информация о семейном положении и количестве иждивенцев, уровень доходов и место работы, наличие судебных процедур банкротства, факты смерти или исчезновения лица, сведения из публичных электронных реестров.

Единый идентификатор кредитного договора

Каждой кредитной сделке будет предоставляться уникальный идентификатор, что упростит учет и уменьшит риски дублирования или путаницы в базах.

Новый механизм исправления данных

Если заемщик не согласен с информацией, он может обратиться к кредитору с требованием исправить ее. Проверка должна длиться до 15 дней (в исключительных случаях - до 30 дней). Если кредитора уже не существует, потребитель получит право обратиться в суд.

Сроки хранения данных

Вся информация в кредитной истории будет храниться до 10 лет после закрытия кредитного договора.

Бесплатный доступ к истории

Каждое физическое лицо имеет право один раз в год бесплатно получить кредитный отчет и ознакомиться с историей запросов по нему. Также заемщик получает возможность добавлять комментарии (до 100 слов) к спорной информации, которые будут отражены в его кредитном отчете.

Заявление о нежелании заключать кредитные договоры

Впервые появится возможность подать специальное заявление в бюро, которое будет блокировать возможность оформления на них кредитов. Это новый механизм защиты от мошенничества. При этом заявление нужно подавать во все действующие бюро кредитных историй.

Трансграничный обмен данными

Впервые предусмотрена возможность передачи кредитной информации иностранным бюро в определенных странах (ЕС, США, Канада, Япония и т.д.). Исключение составляют государства-агрессоры, которым доступ запрещен.

Использование данных ограничивается целями

Получатели данных (банки, страхователи и т.д.) должны использовать их исключительно для управления кредитными рисками и выполнения требований законодательства о финмониторинге. Потребители получают право обжаловать действия кредиторов и бюро как в порядке обращений, так и через суд. Защита прав привязывается также к законодательству о защите прав потребителей.

Разница между законопроектом №12260 и новым проектом №14013: что изменилось

Стоит отметить, что это уже вторая за год попытка урегулировать вопрос кредитных историй. В январе 2025 года профильный комитет Рады уже рекомендовал принять предварительную версию законопроекта, который является одним из обязательств перед МВФ в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), за основу.

11 февраля 2025 года Верховной Радой Украины было принято решение о всенародном обсуждении проекта с целью дальнейшей доработки перед повторным первым чтением.

Однако, согласно регламенту ВРУ новых сроков по внесению на повторное рассмотрение не определили, в результате чего рассмотрение предыдущего законопроекта стало невозможным и пришлось вносить новую версию. Которая, кстати, претерпела существенные изменения. В частности, законопроект №12260 был более "проклиентским" в плане контроля доступа к персональным данным, ведь требовал согласия на обработку кредитной истории, тогда как новый законопроект упрощает процедуру для кредиторов и расширяет круг собираемых данных, но компенсирует это частичным усилением инструментов защиты (право на исправление, комментарий, блокирование кредитов).

По словам одного из соавторов законопроекта, нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, основные отличия обоих документов можно разделить на несколько ключевых направлений.

Во-первых, новый законопроект создает правовые основы для создания и функционирования публичного электронного реестра - Реестра бюро кредитных историй, что соответствует современным стандартам публичных электронных реестров. Это повышает надежность, прозрачность и эффективность обмена данными.

Во-вторых, это касается состава и полноты информации. Проект №14013 делает кредитную историю более информативной и актуальной. В состав данных добавляются новые обязательные пункты, например, информация об уступке права требования, то есть о продаже долга новому кредитору. Это гарантирует, что заемщик всегда будет знать, кто является его текущим кредитором. Кроме того, срок уведомления бюро о таком изменении сокращен с 5 до 2 рабочих дней, что обеспечивает быстрое обновление информации.

В-третьих, это защита прав граждан. Новый законопроект предоставляет заемщикам мощные инструменты. Теперь они могут обращаться напрямую в бюро для исправления информации о банкротстве, смерти или пропаже без вести. Важнейшим изменением является усиление механизма "стоп-кредит": любой кредит, выданный после получения кредитором заявления о "нежелании заключать кредитные сделки", признается ничтожным. Это предоставляет действенную юридическую защиту от мошенников, которые оформляют кредиты на чужое имя.

"Законопроект №14013 предусматривает комплексный многоуровневый механизм защиты персональных данных, основанный на юридических, организационных и технических мерах, с ключевой ролью Национального банка Украины как регулятора. НБУ получает полномочия устанавливать обязательные правила киберзащиты и информационной безопасности для всех бюро, а также относительно представления отчетности и защиты информации, составляющей кредитную историю. Это включает требования к шифрованию данных, систем контроля доступа и процедур реагирования на инциденты. Также усиливается надзор со стороны НБУ, который будет осуществлять постоянный контроль за деятельностью бюро. В случае выявления нарушений регулятор может применять жесткие меры воздействия, вплоть до исключения бюро из реестра. Это обеспечивает комплексную систему контроля", - пояснила Ольга Василевская-Смаглюк.

Как отметила депутат, сейчас документ находится на стадии прохождения процедурной части рассмотрения, что соответствует требованиям Регламента Верховной Рады Украины. Учитывая общественную важность и актуальность этого документа, можно надеяться, что он будет быстро рассмотрен и принят в первом и втором чтениях.

О персоне: Ольга Василевская-Смаглюк Ольга Василевская-Смаглюк - украинская журналистка, народный депутат Украины IX сост. от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (и. о. № 96), пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения организовала штаб для выдачи людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Дымерской, Бородянской, Иванковской общин Киевщины, совместно с UNICEF UKRAINE отстроила 10 укрытий в школах и садиках деоккупированной Киевщины, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке

Многое будет зависеть от политики НБУ

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, первые бюро кредитных историй были созданы еще 20 лет назад, и из-за того, что нередко один и тот же заемщик брал займы в разных банках и не возвращал их, возникла потребность для банков обмениваться информацией о недобросовестных заемщиках, чтобы минимизировать свои кредитные риски.

"Если заемщик взял кредит в одном банке и не вернул его, или возвращал с большими трудностями, несколько раз переносил срок уплаты, или банку пришлось накладывать взыскание на залог, подавать иск в суд чтобы вернуть долг, продавать долг коллекторским агентствам, то эта информация отображается в кредитной истории заемщика. Банк, имея информацию о кредитной истории заемщика, оценивает свои риски и может отказать клиенту с плохой кредитной историей, или требовать от него дополнительного залога, поручительства и других видов обеспечения. Процентную ставку такому заемщику установят более высокую, чем заемщику с хорошей кредитной историей. Хорошая кредитная история, наоборот, облегчает процедуру выдачи кредита. От такого клиента могут не требовать обеспечения и предоставить ему кредит по базовой или даже льготной процентной ставке", - рассказал Хмелевский.

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Как рассказала в комментарии Главреду директор департамента рисков Unex Bank Вероника Кушнир, проект закона предлагает упорядочить правила работы с кредитными историями - от того, какие именно данные туда попадают, до технологий их хранения и механизмов контроля.

Так, речь идет о формализации информации - кто, когда и какую сумму занимал, как вносил платежи, были ли реструктуризации, а также о порядке и регулярности обновления этих записей.

Кроме того, срок хранения данных до десяти лет может усложнить жизнь тем, кто имел старые просрочки по погашению кредитов.

"Поэтому для тех заемщиков, кто ранее вовремя платил по кредитам, могут быть более лояльные условия получения нового кредита. И наоборот: для отдельных заемщиков, - тех, кто имел просрочку, риски неполучения кредита будут значительными. И эти просрочки дольше будут влиять на кредитоспособность клиента", - отметила Кушнир.

В то же время, по ее словам, заемщики получат более четкие права - они будут иметь доступ к собственной кредитной истории и смогут оспаривать и исправлять недостоверную информацию.

"Это, с одной стороны, хорошо, ведь лучше наполненные и стандартизированные кредитные истории будут означать более точную оценку рисков для кредиторов и они будут принимать более корректные решения при выдаче кредитов. Однако в этих изменениях есть и другая сторона. Ведь никто не отменял человеческий фактор, и ошибочно внесенная негативная информация может долго препятствовать получению кредитов. Однако здесь важным будет качество процесса обжалования", - добавляет эксперт.

Впрочем, сбор и длительное хранение большого объема финансовых данных повышает требования к защите персональных данных. Ведь утечки или несанкционированный доступ будут иметь серьезные последствия.

"Есть вариант, что кредитная политика может стать более жесткой: чем больше данных, тем легче кредиторам отказывать или повышать ставку для "рисковых" клиентов. Это, опять же, может сделать сложнее финансовую жизнь для тех, кто имел проблемы раньше. Однако для людей, которые имеют чистые истории, шансы получить кредит с лучшими условиями возрастут. А если у заемщика была просрочка, то это может влиять на возможность получения новых займов", - отмечает эксперт.

По мнению адвоката АО "КРЕДЕНС" Ирины Карелиной, в целом законопроект имеет прогрессивный характер и приближает Украину к европейским стандартам прозрачного кредитования и направлен на повышение стабильности и предсказуемости кредитного рынка. В то же время он требует тщательной доработки в части защиты персональных данных, сроков хранения негативной информации субъектов кредитных историй и совершенствования процедур исправления информации в кредитной истории.

"Принятие этого закона будет означать полное обновление системы кредитных историй в Украине. Для заемщиков он откроет больше прозрачности и возможностей контролировать собственные данные, но одновременно - повысит требования к финансовой дисциплине. Для кредиторов это инструмент качественного управления кредитными рисками. В то же время баланс между правом на приватность и потребностями рынка будет зависеть от того, насколько эффективно НБУ реализует функции надзора и защиты данных", - считает эксперт.

Что такое "Украинское бюро кредитных историй"? "Украинское бюро кредитных историй" занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй. Мы получаем информацию о заемщиках от банков, страховых компаний, лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых учреждений. Информация передается на добровольной основе и только при наличии письменного согласия заемщика, сообщается на сайте компании

