Помощь при рождении ребенка 2024: поднимут ли сумму до 384 тысяч

Увеличат ли выплаты на детей и найдутся ли у государства деньги на выплату почти десятикратно большей суммы? Увеличится ли благодаря этому рождаемость в Украине? Когда нынешние 860 грн наконец-то уйдут в историю?

https://glavred.info/analytics/pomoshch-pri-rozhdenii-rebenka-2024-podnimut-li-summu-do-384-tysyach-10553972.html Ссылка скопирована

Помощь при рождении новый закон - поднимут ли выплаты на ребенка / Главред

Президент Владимир Зеленский на днях во время встречи со студентами заявил, что после окончания войны в Украине будет "бум рождаемости". По его словам, сейчас главный фактор для роста количества населения - это безопасность, а не увеличение выплаты на детей.

"Я думаю, что самый большой стимул - это безопасность, и что дальше с ребенком, и что делать. И надо не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, помогают, но они не стимулируют рожать именно во время войны", - сказал президент.

По мнению президента, финансовое стимулирование родителей мало влияет на намерение молодых людей рожать. Так ли это? Любая война всегда вносит свои ужасные коррективы в различные сферы человеческой жизни и общества в целом. Это касается и демографической ситуации, которая в условиях широкомасштабной войны в Украине стала стремительно ухудшаться. В последние годы рождаемость в нашем государстве снизилась на 40%.

видео дня

Чтобы исправить демографические перекосы и поощрить увеличение рождаемости, народные избранники недавно подали в парламент законопроект №11072, которым предлагают значительно увеличить размер помощи при рождении ребенка: от 41,28 тыс. грн до более 384 тыс. грн. Реально ли принятие нового закона об увеличении помощи при рождении ребенка? Почему существующая сумма не соответствует финансовым вызовам, которые стоят перед родителями? Главред разобрался.

Сумму 41280 гривен выплаты на детей давно съели курс доллара и инфляция

Здесь следует сделать очень важный акцент: размеры этой такой действительно необходимой помощи не менялись на протяжении многих лет. А что еще важнее - фиксированную в гривне сумму давно "съели" курс доллара и инфляция.

Например, в далеком 2008 году Кабинет Министров повысил выплату при рождении первого ребенка до 12,24 тыс. гривен, второго - до 25 тыс. гривен, третьего и последующих - до 50 тыс. гривен. На то время курс доллара был 5 гривен, поэтому нетрудно посчитать, что:

за первого ребенка давали $2,5 тысячи;

за второго $5 тысяч;

за третьего $10 тысяч.

Впоследствии, например, в 2011 году сумму еще увеличили: при рождении первого ребенка государство помогало молодым семьям на 25 тыс. грн, на второго - 50 тысяч, на третьего около 100 тысяч . На то время суммы были привязаны к прожиточным минимумам, а курс доллара был 8 гривен. Суммы в долларах читатель может умножить самостоятельно.

В 2014 году сумму зафиксировали в гривнах, а разницу между количеством детей отменили. И государство последние 10 лет платит мамам ровно 41280 гривен - за первого ребенка или пятого - без разницы. По состоянию на сегодня, с учетом курса - это чуть больше $1 тысячи... Ежемесячно матери получают по 860 гривен, чего хватает примерно на две упаковки подгузников... Но об этом подробнее ниже.

"Неуважение к материнству"

Мы взяли комментарий у молодой матери в декрете Дарьи. Нынешнюю сумму помощи она считает проявлением неуважения к материнству.

"Когда женщина сидит в декрете, эти деньги для нее должны быть как маленькая подушка безопасности. И очень многие матери ждут даже этой мизерной суммы. Это видно по тем же группам матерей в фейсбуке. Но когда ты идешь в магазин покупать памперсы и салфетки, то понимаешь, что этой суммы не хватит и на неделю. Уже не говоря о каких-то других покупках. Если бы это была нормальная сумма, женщина бы понимала, что ее государство хоть немного поддерживает и уважает - что на эту сумму можно ребенку что-то купить. А за имеющиеся 860 гривен ты можешь только поплакать, и надеяться можно только на себя и близких", - прокомментировала для Главреда молодая мать Дарья.

Сравнение цен на подгузники 2019 годом

Чтобы излишне не удручать читателя разницей сегодняшних реальных цен с ценами 2008 года, мы решили сравнить цены хотя бы 5-летней давности. И даже эта разница мягко говоря ощутима. Сколько можно было купить на государственную помощь тогда и сейчас?

Это, к примеру, ярко иллюстрирует таблица средних цен на подгузники, памперсы и трусики разного размера и от разных компаний, которая Главреду была любезно предоставлена компанией Pro-Consulting.

Таблица. Средние цены на некоторые детские товары в 2019 и 2024 годах (в долларах США):

Источник: Pro-Consulting

Как видно из таблицы, рост цен на эти товары для малышей в течение последних пяти лет составил от 85 до 145%.

Так, например, в 2019 году молодые семьи могли на сумму государственной помощи (41,28 тыс. грн) купить 366 комплектов подгузников Huggies Elite Soft 1 размера (тогда курс доллара к гривне был 26,25).

По состоянию на сейчас на сумму такой помощи (41,28 тыс. грн) и учитывая курс доллара к гривне 39,3, можно купить только 108 комплектов таких подгузников, что более чем втрое меньше, чем в 2019 году.

Юлия Шкурко, начальник аналитического департаментаPro-Consulting отмечает Главреду, что расходы на все необходимые вещи для младенца начинаются от 500 долларов и могут достигать 1500 долларов.

"По мере роста ребенка эти расходы могут составлять от 15 до 70% общего семейного бюджета. Согласно структуре расходов, доля детской одежды составляет чуть больше трети всех финансовых затрат - 34%. Обувь для малышей занимает еще 12% бюджета на детские нужды. На игрушки приходится 18% расходов, а остальные (включая детское питание и памперсы) составляют 36%. На питание детей родители ежегодно тратят значительные суммы. Согласно законодательству Украины, детским считается питание для детей от рождения до 3 лет. Производство контролируется на государственном уровне, что обеспечивает высокое качество продукции. Цены на детское питание с 2019 года выросли в среднем на 70%. Детские коляски - преимущественно импортные товары, поэтому их стоимость менялась пропорционально изменению курса гривны - на 35-50%", - резюмирует она.

Размеры выплат в зависимости от количества детей

Конечно, такой нормативно-правовой акт, если он будет окончательно принят в Верховной Раде, не может не радовать рядовых украинцев.

Сначала более пространно откроем все "тайны" законопроекта №11072. Так, в этом документе говорится, что государство оказывает помощь:

при рождении первого ребенка , предлагается в сумме кратной 150 размерам прожиточного минимума для ребенка в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка (или 384,5 тыс. гривен);

, предлагается в сумме кратной 150 размерам прожиточного минимума для ребенка в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка (или 384,5 тыс. гривен); в сумме кратной 100 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка (или 256,3 тыс. грн);

(или 256,3 тыс. грн); в сумме кратной 50 размерам прожиточного минимума - на третьего и каждого последующего ребенка, а также назначение помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (128,15 тыс. грн).

"Предлагается чтобы единовременно при рождении ребенка выплата помощи составляла двадцатикратный размер прожиточного минимума, что в 2024 году составляет 51,26 тыс. грн, остальная сумма помощи на первого-третьего и каждого последующего ребенка будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

При усыновлении ребенка также предлагается увеличение помощи и назначение ее в размере, установленном для выплаты при рождении первого ребенка. Определение порядка и условий выплаты помощи в этом случае законодатель возлагает на правительство. Данная норма предусматривает стимулирование усыновления в Украине и недопущение ситуации, при которой значительно увеличится количество детей в детских домах, поскольку понятно, что из-за войны таких, которые потеряли родителей, значительно возрастет", - отмечает Главреду Юлия Лец, адвокат юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" .

Как справедливо отмечает юрист, законопроект №11072 предусматривает, что в случае трудоустройства или выхода на работу матери ребенка или лица, фактически осуществляющего уход за ребенком, до окончания срока ухода, в режиме полного рабочего времени, помощь по уходу за ребенком не будет прекращаться. И оно будет выплачиваться лицу, которое продолжает уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Таким образом законодатель пытается защищать интересы украинских детей.

"Считаю, что государственная поддержка в виде увеличения выплат особенно необходима в период войны, поскольку может стать решающим аргументом для тех пар, которые колеблются планировать рождение детей именно из-за нестабильной экономической ситуации в семье. Еще одним фактором является поддержка беременных женщин, которые потеряли мужей во время войны. Это придаст уверенности в том, что ребенок после рождения будет обеспечен необходимым. Также материальная поддержка со стороны государства будет хорошим фактором снижения тревожности и нестабильного психологического состояния у молодых людей (потенциальных молодых родителей), что положительно отразится на их социальной жизни и здоровье, а как следствие и на увеличении численности рождаемости в Украине", - резюмирует Юлия Лець.

А как считает экс-министр социальной политики Павел Розенко, конечно это хорошая новость, ведь, действительно размеры помощи молодым мамам и их новорожденным детям требуют значительного увеличения и уже давно, ведь в течение пяти лет цены на детские товары (включая товары и питание для детей) резко пошли вверх.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно сделал очень правильное заявление: каждая украинская семья должна иметь до трех детей. Но эти красивые слова должны подкрепляться и хорошей работой правительства, направленной на поощрение увеличения рождаемости. Однако я думаю, что инициатива такого законопроекта, конечно, шла не от правительства, а от отдельных народных депутатов, причем разных фракций. А без поддержки Кабмина Украины воплощение такого законопроекта в жизнь в случае его принятия будет практически невозможно", - отмечает эксперт.

Где найдут деньги и будет ли увеличиваться рождаемость?

Есть ли на это деньги у государства? Павел Розенко уверен, что их можно найти. По его мнению, следует пересмотреть все статьи доходов и расходов государственного бюджета на 2024 год и посмотреть, где и как можно сэкономить.

"Возможно на это могут предоставить нам деньги и международные донорские учреждения. Однако, я уверен, что они это сделают только в том случае, когда на государственном уровне будет принята специальная программа по поощрению увеличения рождаемости. В этом документе должно быть все четко расписано, как говорится, до копейки. Потому что именно такие программы и любят международные доноры, и конечно, они не захотят отдавать деньги на "ветер", зная о безумной коррупции в Украине", - считает господин Розенко.

Однако эксперт достаточно скептически относится к тому, что принятие такого законопроекта подтолкнет к резкому увеличению рождаемости в нашем государстве. Он аргументирует свое мнение тем, что значительное увеличение выплат при рождении ребенка не является ключевым в таком процессе.

Розенко отмечает, что в условиях мирной жизни и стабильного развития экономики, это бы значительно повлияло на увеличение рождаемости (как это было, например, в 2005, в 2012 и 2014 годах, когда размеры этих выплат молодым мамам значительно повышались). Однако сейчас мы, действительно, имеем совсем другие драматические и трагические реалии жизни...

С ним соглашается ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра им. А.Разумкова Ирина Пищулина, которая отмечает Главреду, что вообще в индустриальном обществе (даже в условиях ведения войны) стимулировать уровень рождаемости денежными выплатами нельзя.

"А в Украине еще надо понять одну очень негативную деталь: мы можем смело назвать эти государственные средства "маргинальными". Ведь даже до 2014 года, когда в нашей стране царил сплошной покой и более-менее неплохая экономическая ситуация, многие мамочки взяв такую помощь, тратили ее на себя, а несчастных малышей отдавали потом в государственные приюты. В других странах такие деньги никаким образом не отдаются сразу в руки родителей - они тратятся именно на ребенка. На школу, обучение и тому подобное. И это очень правильно", - отмечает она.

Относительно того, будут ли на это у нашего государства средства, эксперт считает, что их можно найти, повысив, в первую очередь, налоги для бизнеса. По ее мнению, наши предприниматели, хоть и всячески жалуются на высокие налоги, однако они намного ниже, чем в европейских странах.

Также госпожа Пищулина считает, что надеяться на помощь международных доноров в решении вопроса со значительным увеличением размеров государственной помощи при рождении детей, не стоит.

Олег Громов, специально для Главреда

Кто такой Олег Громов Олег Громов - украинский журналист. Окончил Киевский государственный университет им Тараса Шевченко, экономическая география, работал на разных должностях, включая заместителя главного редактора в изданиях: Бизнес, Деловая Украина, Правительственный курьер. Работает по таким тематикам: финансы, банки, макроэкономика, АПК, рынок недвижимости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред