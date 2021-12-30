Без транзита, с дорогим газом и углем: какими будут тарифы для украинцев в 2022 году

В 2022 году тарифы на услуги ЖКХ могут существенно вырасти / УНИАН

2021 год для Украины стал непростым в энергетике - за этот год был полностью достроен газопровод Северный поток-2, с помощью которого Газпром способен сократить объем транзита газа через Украину в Европу. Плюс ко всему непростая ситуация сложилась и на рынке электроэнергии, поскольку ранее украинцам, хоть и пообещали не повышать и даже снизить тарифы, по факту их повысили.

Главред узнавал у экспертов, с какими проблемами в энергетике столкнется Украина в 2022 году, ждать ли украинцам обострения энергетического кризиса и как это может повлиять на коммунальные тарифы.

Валентин Землянский Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики.

Самым стабильным в 2022 году будет рынок нефтепродуктов - здесь особых колебаний и форс-мажоров не намечается. Если, конечно, это не будет происходить на европейском рынке, то есть не будет кардинально меняться стоимость нефтепродуктов, а также если будет сохраняться стабильность гривны.

Но самое интересное будет происходить в газовом, электрическом и угольном секторах. Многое будет зависеть от того, сохранится ли транзит российского газа по украинской ГТС, потому что с высокой долей вероятности в следующем году можно прогнозировать запуск Северного потока-2. Скорее всего, это произойдет весной, хотя, с учетом напряженной ситуации с энергоносителями в ЕС, это может произойти и раньше.

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Если запуск СП-2 произойдет, цены на газ к концу отопительного сезона зафиксируются на уровне около 500-550 долларов за 1000 кубометров, и, возможно, к лету, они снова пойдут вниз и опустятся до 300 долларов.

Есть вопрос и касаемо объемов транзита газа. Полностью остановлен он, вероятно, не будет, но может существенно сократиться, после чего возникнет проблема с тем, каким образом Украине импортировать газ. То есть насколько работоспособной останется схема так называемого виртуального реверса и какой объем по ней можно будет закупить, а также будет ли переход на прямые долгосрочные контракты. А поскольку из текущего отопительного сезона Украина рискует выйти практически с пустыми хранилищами газа, то для нормального прохождения отопительного сезона Украине нужно будет закачать в хранилища не менее 10 миллиардов кубов (а может и более).

Вполне вероятно, что транзит по украинской ГТС упадет вдвое. То есть Газпром будет выполнять свои финансовые обязательства и оплачивать контрактные мощности, но при этом объемы могут быть ниже предусмотренных текущим контрактом в 40 миллиардов кубометров.

И это снижение может коснуться тарифов. С учетом прогноза по цене в 500-550 долларов, цена на газ в 2022 году, при самом оптимистическом сценарии как минимум может увеличиться вдвое. При пессимистическом она может быть еще выше ввиду привязки цен к европейскому рынку. Собственно, этот сценарий уже реализуется в промышленности, которая платит по 40 долларов за куб - в этом случае можно говорить о цене для населения в 15-17 гривен за кубометр.

В 2022 году в сфере электроэнергии многое будет зависеть от того, в каком состоянии она выйдет из текущего отопительного сезона, а также от того, с каким финансовым результатом закончат этот год основные игроки рынка. Мы уже видели, что Энергоатом обращался к регулятору с просьбой не повышать тариф на распределение, но, несмотря на это, тариф все равно был пересмотрен, из-за чего Энергоатом предупредил о возникновении финансовых проблем. Кроме того, многое будет зависеть и от тарифов для "зеленой" генерации и расчетами с этой отраслью (тем более, что тут также есть политические причины).

Глобально нас ждет дальнейшая политизация отрасли в целом. И, судя по торгам на бирже и тем заявлениям, которые делали в правительстве, можно прогнозировать рост тарифа для населения от 2 до 2,5 гривны с минимизацией социальных объемов (субсидий), которые предлагает правительство. Собственно, история с отменой льготного тарифа в 90 копеек за киловатт и возвращение нового "сниженного" тарифа в 1,44 гривны это красноречиво подтверждают.

Этот прием будут применять и в дальнейшем - в середине лета, дабы не нагнетать ситуацию в обществе, тариф на электроэнергию могут установить на уровне 2,5 гривны, после чего его "снизят" до 2 гривен и "забудут" про тех, кто отапливает электроэнергией, как это сделали в 2021 году. Тем более, что уже сейчас предельный экономически обоснованный тариф называют на уровне 3,5 гривны.

Иными словами, совокупно в газовой и энергетической сфере украинцев ждет рост тарифов - это и будет ключевой тенденцией следующего года. Тем более, что для этого есть объективные причины в виде цен на газ, уголь (тут же - проблема падения добычи, особенно на государственных шахтах).

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

Украина, как и весь европейский континент, уже находится в состоянии энергетического кризиса. Он становится все заметнее с учетом цен, которые мы наблюдаем в платежках, и информации о ценовых скачках на газовом рынке. Поэтому если самолет уже вошел в зону турбулентности, остается лишь один вариант - пройти через нее с минимальными потерями.

Соответственно, отопительный сезон 2021-2022 года Украина пройдет более-менее спокойно, несмотря на множество апокалиптических прогнозов. А вот следующий зимний период действительно станет серьезным испытанием.

Поскольку вряд ли ситуация на газовом рынке и глобально, и регионально фундаментально улучшится, то мы столкнемся с проблемой создания запаса газа на следующую зиму. Потому что этот сезон мы во многом проходим благодаря неиспользованному полностью объему газа из предыдущего сезона, который остался в газохранилищах и который мы сейчас используем, закупив по импорту небольшие объемы газа из-за его высокой цены. В следующем году газ будет не менее дорогим, соответственно, понадобится как минимум вдвое больше денег для того, чтобы выйти на уровень наполнения газохранилищ на уровне более 18 миллиардов кубометров. Тем более, что после этой зимы газохранилища будут сработаны по максимуму, чего не было в прошлом сезоне. А кроме того, где взять деньги на газ, возникнет еще одна проблема - где брать такие объемы газа в случае, если на европейском рынке сохранится дефицит.

Также есть и проблема с углем, причем она есть не только в текущем сезоне, а была и в предыдущем. Надеюсь, что в 2022 году уроки двух предыдущих лет будут учтены и запас будет создан должным образом. Хотя и с этим тоже возможны проблемы, потому что если сохранится высокая цена на газ, то дорогим будет и уголь, ведь его будут жечь больше ввиду того, что это дешевле, чем отапливать газом.

Поэтому 2022 год не только в Украине, но и в Европе может ознаменоваться временным откатом к углю вследствие кризиса на газовом рынке, что будет противоречить громко объявленному Еврокомиссией "зеленому пакту".

И из-за этого Украине тоже будет непросто, не говоря уже о том, как сложатся дела с рыночными преобразованиями. В этом сезоне были найдены возможности для компенсации, что противоречат рыночным подходам, то есть не повышать тарифы на газ для бытовых потребителей. Но это - лишь ситуативный выход из положения, потому что если газ будет дорожать, то государственная компания, которая будет продавать его себе в убыток, просто не выдержит этой нагрузки, и ей в конце концов придется возвращаться к рыночному ценообразованию.

Поэтому 2022 год обещает быть турбулентным. Потому что определять цену будет не Нафтогаз. И если на Банковой уже пошли по линии популизма, то там и дальше будут двигаться в том же направлении. Поэтому не исключено, что Нафтогаз заставят подписать новый меморандум, однако тогда придется решать вопрос с его субсидированием из государственного бюджета на закупку газа, потому что иначе Нафтогаз обанкротится.

Особенно, в случае запуска Россией "Северного потока-2" и остановки транзита газа через Украину - тогда повышение тарифов будет неизбежным. Конечно, можно принимать популистские решения и законы, но эти антиэкономические решения не изменят природу экономики. Если попробовать их переломить - получим вариант Венесуэлы.

И если бы сейчас не прибегали к популизму, то в следующем году тарифный скачок был бы менее ощутимым, потому что будущее возможное повышение будет бить не только по кошельку украинцев, но и вытаскивать деньги из карманов налогоплательщиков.

Можно сколько угодно тыкать пальцем в небо, убеждая, что газопровод не будет работать или наоборот - даты начала его работы здесь не важны. Хорошая новость для Украины в том, что СП-2 до сих пор находится в зоне неопределенности, и смена правительства в Германии привела к смещению акцентов. Но так или иначе, Россия продолжает прилагать усилия вместе со своими лоббистами в Европе для запуска газопровода в эксплуатацию в ближайшие месяцы, что может быть подано как "спасение" Европы от холода.

Поэтому надеясь на лучшее, Украине стоит готовиться к худшему. Россияне, бесспорно, могут пойти по пути прекращения транзита через Украину, но они могут платить за контрактный объем, что тоже будет соответствовать российской политике осушения газового рынка Европы, чтобы держать максимально высокие цены.

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

Проблемы в энергетике неизменны - те, что существуют, не решаются и даже усугубляются.

Первая проблема - отсутствие какого-либо понимания энергетики властью как единого объекта управления. То есть если что-то происходит, следует некая реакция властей, но никто не разбирается в причинах того, почему так произошло. Соответственно, нет никакого стратегического понимания и планирования.

Вторая проблема - незавершенность перехода от административной модели энергетических рынков к собственно рыночной. Эта незавершенность состоит в том, что государство цепляется за обломки старой модели - устанавливает некие спецобязательства, вмешивается в работу рынка и т.д., причем делает это экономически необоснованно. Ведь, например, закон о рынке газа был принят еще в 2015 году, а рынка в европейском понимании нет до сих пор. Соответственно, этот период позволяет участникам рынка, которые занимают положение, близкое к монопольному, использовать это в собственных целях.

Третья проблема - отсутствие прогнозных энергетических балансов. То есть нет понимания того, сколько нужно и каких именно ресурсов, как сегодня, так и на ближайшее время. Именно поэтому время от времени возникает дефицит с тем или иным ресурсом причем всегда почему-то внезапно.

Еще одна проблема - низкая надежность энергоснабжения. Эта проблема обусловлена недостатком высокоманевренных мощностей в электрогенерации, отсутствием практически по всей стране дублирующих систем, которые должны взять на себя управление в случае сбоев, старением оборудования систем, 80% которых уже отработали свой ресурс и отсутствие резервов и запаса мощности.

Кроме того, присутствует и непрофессионализм лиц, которые принимают решения, потому что руководители энергетических предприятий в большинстве своем не имеют никакого отношения к энергетической отрасли (как, впрочем, и представители центральной власти).

И раз эти проблемы существуют и принимаются неэффективные решения, это ведет к увеличению рисков прерывания поставок энергоресурсов, аварийных отключений, что в принципе может привести к развалу объединенной энергетической системы.