Отдавшие жизнь за независимость

Истории воинов, которые своими подвигами заслужили высшую государственную награду - орден "Золотая звезда" / Фото mil.gov.ua

С 2014 года Украина борется за свой суверенитет, территориальную целостность и независимость, которые, казалось бы, получила еще 30 лет назад. За эти годы необъявленной войны, которую страна-агрессор Россия называет "гражданской", Украина заплатила самую высокую цену – человеческие жизни.

Сегодня, когда по всей стране гремят праздничные концерты, посвященные Дню Независимости, а украинцы весело празднуют, Главред решил напомнить о тех, благодаря кому у нас этот праздник есть. Истории тех, кто сражался за свою землю, за независимость, и отдал за нее свою жизнь.

Сергей Кульчицкий. Небесный генерал

Сергей Петрович Кульчицкий - начальник управления боевой и специальной подготовки ГУ Нацгвардии Украины, генерал-майор / Фото 5 канал

Родился 17 декабря 1963 в городе Веймар ГДР в семье военнослужащего. В 1967 году его семья переехала на Дальний Восток. Окончил суворовское военное училище города Уссурийск и с 1981 года служил в Вооруженных Силах СССР. По словам его супруги Надежды, он очень любил Украину и хотел служить только там. Его украинскость многих "коробила" в советской армии, якобы по этой причине ему долго не присваивали очередное звание. Когда распался Советский Союз, не раздумывая, семья Кульчицких вернулась на родину родителей – в Тернополь, а Сергей Петрович перевелся на службу в Национальную гвардию Украины.

"Сережа мог найти общий язык с любым человеком — хоть с сантехником, хоть с начальником, генералом. Никто не боялся идти к нему в кабинет и докладывать о каких-то недостатках. Он для всех был своим. Будучи командиром взвода, Сережа ставил себе цель — за день обстоятельно поговорить хотя бы с одним солдатом. Когда шел на обед, брал с собой одного из своих подчиненных, расспрашивал о семье, о проблемах, о мечтах. Солдаты очень любили его и искренне ему верили. И он безмерно ценил их отношение к себе", - рассказывала Надежда Богдановна.

По словам тех, кто знал Кульчицкого, генерал умел буквально все: отремонтировать технику, подшить военную форму по фигуре, перекрыть крышу. Он был не паркетным генералом, а настоящим боевым офицером и патриотом Украины.

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С весны 2014 года Кульчицкий участвовал в антитеррористической операции на Востоке Украины. Создал первый добровольческий батальон из активистов Евромайдана и вместе с ними поехал в самую горячую точку боевых действий – Славянск. Созданный им добробат ныне носит его имя.

По словам бойцов АТО, там Кульчицкий многим спас жизнь. Защитники Украины оказались на войне после двухнедельных учений, и именно генерал помогал обустраивать позиции по правилам военной науки, учил держать оружие, сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Фото Кульчицкого за несколько дней до гибели / Фото соцсети

29 мая 2014 года террористы "ЛДНР" сбили вертолет Ми-8 после взлета с горы Карачун. Вертолет разгрузил продукты и воду, взял на борт бойцов и через несколько минут после взлета взорвался от выстрела ракеты. Погибли 12 человек – шестеро бывших "беркутовцев" и шестеро бойцов Нацгвардии, в том числе и генерал Сергей Кульчицкий. Один из членов экипажа - штурман Александр Макеенко - чудом выжил.

По большому счету Кульчицкий мог не лететь в этом вертолете, но он всегда стремился быть там, где располагались его солдаты.

"Я считаю ошибкой то, что он лично летал, чтобы доставить нам все необходимое. Генерал все же должен был беречь себя для будущего. Может, будь он жив, многое в этой войне поменялось бы", - считает волонтер, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ko" Мирослав Гай.

Часть бойцов из созданного Кульчицким добровольческого батальона не верит, что его смерть – это случайность. Они убеждены, что если бы он не погиб, то стал бы министром обороны Украины.

"Он был способен многое сделать. За ним шли. За ним последовали мы. А за нами – пошли бы районы, области, тысячи и тысячи людей. Я убежден: генерал погиб не столько из-за хитрости врага, сколько из-за подлости предателя", - говорил в одном из интервью Роман Иванишин.

Лейтенант батальона Нацгвардии им. Кульчицкого Владимир Ибадуллаев считает, что убийство генерала было заранее спланировано и хорошо подготовлено. По его словам, из двух прилетевших на гору Карачун вертолетов первый не тронули — ударили по второму, в котором был генерал.

20 июня 2014 года Сергею Кульчицкому было посмертно присвоено звание Героя Украины. Его именем названы улицы в городах Львове, Ивано-Франковске, Вышгороде.

Василий Слипак. Геракл и Орфей в одном лице

Василий Слипак / Фото facebook.com/Memorybook.org.ua

Известный украинский оперный певец Василий Слипак почти 20 лет прожил во Франции, покорял мировые сцены и завораживал слушателей своим уникальным голосом, но когда в Украину пришла война, он сменил подмостки Парижской национальной оперы, где был солистом, на холодный блиндаж.

На фронте Слипак взял позывной "Миф" - сокращенно от Мефистофеля из его любимой оперы "Фауст". На позициях на фронте не раз звучал Гимн Украины и повстанческие песни в его исполнении. Коллеги Слипака говорили, что певцы с таким диапазоном рождаются раз в столетие – он мог петь и высоким, и низким голосом (от баса-баритона до меццо-сопрано).

Солистка Парижской оперы Гоша Ковалинская говорила: "Василий имел уникальный голос. Да, голос каждого является уникальным. Но Василий имел Украину в своем голосе. Он содержал сияние вашего голубого неба и золото ваших полей. Голос вмещал все это. И это всегда прекрасно, когда кто-то передает этот мир другому человеку".

Василий Слипак трижды был на фронте. 9 мая 2015 года он выступил с прощальным концертом в Париже, а уже на следующий день поехал на войну в составе Добровольческого украинского корпуса (ДУК). Был в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку, получил ранение. Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015-го. Был на линии соприкосновения в Водяном.

Василий Слипак погиб от пули снайпера летом 2016 года / facebook.com/Memorybook.org.ua

Третья поездка на фронт оказалась последней - 29 июня 2016 года в шесть часов утра на 43-м году жизни Слипак погиб от пули вражеского снайпера. Не исключено, что российские боевики хотели попасть именно в Василия – он не скрывал, что хотел использовать свою известность, чтобы привлечь внимание к событиям в Украине.

В феврале 2017 года указом президента Василию Слипаку было присвоено звание Герой Украины посмертно. О Слипаке снят фильм "Миф". В июне 2021 года Национальный банк Украины выпустил памятную монету в честь защитника суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Легенды не умирают. А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Этот человек сопоставим с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче - потому что Василий существовал, и мы его современники!", - сказал художник Андрей Ермоленко.

В честь Василия Слипака в разных городах Украины назвали улицы и скверы. В 2020 году в львовской школе, где он учился, открыли музей.

Юрий Горайский и Александр Хмеляров приняли огонь на себя

Юрий Горайский встал на защиту Украины в мае 2015 года – сначала в качестве добровольца. До сентября 2015 года служил в секторе "М" под Мариуполем. В январе 2016 года подписал контракт на военную службу – в качестве матроса 73-го морского центра специальных операций.

Во время разведки на мариупольском направлении 4 марта 2016 года передовой дозор, в котором был и Горайский, вышел на высоту в районе города Докучаевска, где внезапно столкнулся с диверсионно-разведывательной группой противника – расстояние было всего лишь 20 метров.

Во время ближнего боя Юрий Горайский получил смертельное ранение.

Юрий Горайский / скриншот видео

Вместе с Горайским погиб и 27-летний Александр Хмеляров - кадровый спецназовец 73-го морского центра специальных операций. Родом из села Каменка Измаильского района. Александр прошел путь от рядового матроса до мичмана. Принимал участие во многих международных учениях. С первых дней был на передовой, участвовал в освобождении Славянска, Дзержинска и многих других населенных пунктов Донбасса.

Александр Хмеляров

В тот день ранней весной 2016 года Горайский и Хмеляров могли не рисковать. Можно было лишь проверить все, понаблюдать и уйти. Но "морские котики" вступили в бой с противником. В результате они выполнили задачу – врагу не удалось ударить по всей группе.

"Юрий и Александр погибли на месте. Группе поступила команда на немедленный отход. Но боевые товарищи не бросили своих павших (…) Они накрыли противника огнем и пошли вперед. Головной дозор принял на себя основной поток свинца, но их товарищи благодаря этому самопожертвованию били наверняка (…) Разведгруппа противника была уничтожена. И тогда спецназовцы смогли забрать тела своих побратимов (…) Задание было выполнено", - писал журналист Юрий Бутусов.

Юрия Горайского похоронили 7 марта 2016 года на кладбище в городе Збараже. 8 апреля 2016 года его посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени, в августе 2016 года Тернопольский городской совет присвоил Юрию звание почетного гражданина Тернополя.

В сентябре 202 года президент Владимир Зеленский присвоил Горайскому звание Героя Украины посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу. Высокую награду и орден "Золотая Звезда" глава государства вручил дочери погибшего бойца.

Жена и дочь Юрия Горайского / Фото Офис президента

Александр Хмеляров в 2014 году был награжден медалью "За воинскую службу Украине", посмертно - орденом Богдана Хмельницкого III степени, знаком отличия Всеукраинского союза участников боевых действий в АТО "Собратья Украины" медалью "За оборону Мариуполя". В селе Каменка в честь Александра Хмелярова переименовали улицу Матросова. Также на фасаде Каменского УВК, где учился Герой, установлена ​​памятная плита.

Вячеслав Кубрак погиб при разминировании

Вячеслав Кубрак / Фото mil.in.ua

Будущий морпех Вячеслав Кубрак родился 11 апреля 1986 в селе Миролюбовка Херсонской области. Проходил службу с 2005 года. Принимал участие в миротворческой операции в составе национального контингента в Косово. После аннексии Крыма Россией остался верен присяге и вышел на материковую часть страны.

С 2014 года выполнял боевые задачи в районах АТО. Во время боя в 2019 году вынес тяжело раненого побратима с позиций противника, где проводилось разминирование. При этом сам получил ранение.

Вячеслав был опытным сапером, на его счету - тысячи выявленных и уничтоженных взрывоопасных устройств и неразорвавшихся снарядов разного калибра. В 2017 году был награжден знаком "За разминирование" I степени.

8 октября 2019 вблизи поселка Водяное возглавляемая им группа разминирования попала под обстрел противника. Возвращаясь к своим позициям, подразделение наткнулось на минно-взрывное заграждение. Кубрак самостоятельно приступил к разминированию. Во время обезвреживания взрывного устройства был тяжело ранен.

Вячеслава срочно эвакуировали из зоны боевых действий в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепропетровске. Врачи трое суток боролись за его жизнь, но тщетно. Похоронен 13 октября 2019 в с. Миролюбовка Херсонской области.

Вячеслав Кубрак похоронен в родной Миролюбовке / Фото news.pn

Указом президента Украины от 22 августа 2020 Вячеславу Кубраку присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Командование ВМС Украины инициировало общественное обсуждение о присвоении одному из патрульных катеров типа "Айленд" названия "Вячеслав Кубрак".

Тарас Матвеев вынес из огня двух побратимов

Тарас Матвеев / Фото facebook.com/maidanmuseum.org

31-летний волонтер, основатель общественной организации "Поисковая инициатива Майдана" вытащил на себе двух побратимов и погиб от вражеской мины.

До войны Тарас Матвеев работал журналистом киевских и львовских СМИ, принимал активное участие в Революции Достоинства. В 2015 году ушел добровольцем на фронт в батальон "Карпатская Сечь". Хотя у парня не было военной подготовки, он не только проходил определенные учения, но и тренировался самостоятельно.

Тарас пережил чуть ли не самые ожесточенные бои, был в Песках, Водяном, Опытном, Первомайске. Впоследствии стал офицером Вооруженных сил, командовал взводом в 24-й бригаде.

"Я сознательно выбрал путь постоянных потрясений и вызовов, отбросив прежний образ жизни, медийную карьеру и даже давние мечты... Я пошатнулся, но не упал. Все еще в пыльных берцах и при деле. До последнего надеюсь, что украинцы не разменяют свободу на серебряники и не побоятся ответственности за свои поступки. Dum spiro spero", - говорил Тарас.

В 2020-м году взвод Матвеева удерживал позиции вблизи Троицкого на Луганщине. 10 июля, когда начался обстрел, мина попала в блиндаж. Командир бросился вытаскивать бойцов из огня. Ему удалось оттащить побратимов в безопасное место, но буквально в нескольких метрах разорвалась еще одна 120-мм мина - шансов выжить у Тараса не было.

Тарасу Матвееву присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда. Государственную награду отцу погибшего вручил министр обороны Украины.

Похоронен Тарас в родном Жидачове во Львовской области.

"Это должен был быть будущий Чорновил. Это человек, который обладал всеми качествами настоящего украинца", – говорил о погибшем Герое Украины один из участников Революции Достоинства.