Олег Жданов: Если Украина заиграется, в Крыму будет развиваться два флага – украинский и турецкий

Олег Жданов / Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Общаясь с читателями, он рассказал, как изменится поддержка Соединенными Штатами Украины при Байдене, почему НАТО грозит развал на две части, стоит ли нашей стране опасаться масштабного наступления со стороны РФ, могла ли Москва разместить в Крыму ядерное оружие, почему Украине из "Минска" нужно не выходить, а бежать, почему целостность Российской Федерации под угрозой, и какие ее субъекты при первой удобной возможности "отправятся в свободное плавание", а также почему пандемия коронавируса в мире, скорее всего, неслучайна.

Представляем стенограмму чата с Олегом Ждановым.

Максим Г.: Как, на ваш взгляд, изменится позиция США в отношении Украины после вступления в должность президента Джозефа Байдена? Как изменится риторика, поддержка, военная помощь, поведение относительно Москвы?

Олег Жданов: Думаю, что после победы Байдена и поддержка, и военная помощь Украине увеличатся. Усилится риторика противостояния Российской Федерации.

На сегодняшний день главным лоббистом интересов Украины является Конгресс Соединенных Штатов. Последние четыре года мы наблюдали, как Конгресс боролся с президентом Трампом: Трамп настаивал, что нужно дружить с Россией, что она хорошая, а Конгресс, в свою очередь, высказывал противоположную точку зрения и продавливал выгодные для Украины решения в сфере военно-технической и финансовой помощи, а также передачи вооружения.

После того как Джозеф Байден вступит на должность президента США, и вектор американского президента, и вектор Конгресса относительно поддержки независимости Украины от Российской Федерации совпадут. О полноценном суверенитете Украины как государства на международной арене, к сожалению, нам говорить еще рано.

Иногда звучат нарекания – мол, именно при Трампе Украине стала оказываться конкретная поддержка Соединенными Штатами в виде предоставления тех же Джавелинов, тогда как при Обаме Штаты поддерживали Украину разве что на словах. Но это не совсем так.

Читайте такжеВоенный полигон или партнер США: какая роль будет отведена Украине при БайденеРазница между Обамой и Трампом заключалась только в том, что Трамп снял вето на поставки летальных вооружений, в результате чего Украине дали Джавелины. Но до этого США давали нам и снайперские винтовки, и военное-техническое имущество, и радары контрбатарейной борьбы. Радары – без корректировки огня, потому что мы не заявляли претензий на контрнаступательную операцию и говорили, что не собираемся решать вопрос Донбасса военным путем. Потому радары нам дали в качестве разведсредств, позволяющих обнаруживать стреляющие орудия и минометы противника). А 250 миллионов долларов – это стандартная военная помощь, которая ежегодно, начиная с 2015 года, закладывается в бюджет США что при Обаме, что при Трампе.

Кроме того, Обама больше заигрывал с Европейским союзом, потому что на сегодняшний день возможность развязывания конфликта большой интенсивности на Европейском континенте ввергает в состояние шока и обморока европейские страны, в первую очередь, Германию. Канцлер Ангела Меркель больше всех боится того, что на Европейском континенте начнется война и передел границ, закрепленных Ялтинской конференцией.

Pavel: Будут ли при Байдене Штаты больше вовлечены во внутренние дела Украины? И есть ли надежда, что они поспособствует завершению конфликта на Донбассе?

Олег Жданов: Особых изменений в политике Вашингтона относительно Украины мы не заметим, разве что увеличится военно-техническая помощь и, возможно, частично финансовая. Последнее сложно прогнозировать, поскольку мы не знаем, в какой экономической ситуации окажутся Соединенные Штаты после коронавируса и на момент инаугурации нового президента. Да и вообще, состоится ли инаугурация 20 января или будет перенесена, как это было в случае с Бушем-младшим, когда он три месяца судился с Альбертом Гором…

В принципе, США вошли в Украину настолько глубоко и в настолько больших финансовых объемах, что нас теперь, как тот чемодан, легче нести, чем бросить. Потому присутствие Штатов в Украине и их позиция, заключающаяся в том, что наша страна должна быть политически оторвана от Российской Федерации, останется неизменной. Да и вообще, независимо от того, кто бы ни был президентом США, эта политика не изменится. Скорее, наоборот.

За нас уже начали бороться разные субъекты международного права, в частности, Великобритания и Турция. Турция нам вообще готова помогать освобождать Крым – судя по последним заявлениям Эрдогана, турки хоть завтра могут предпринять конкретные шаги по возвращению полуострова. Но, если мы сильно заиграемся с турками, мы можем потерять Крым, и в конечном итоге в Крыму будет развиваться два флага, как сейчас в Нагорном Карабахе – азербайджанский и турецкий.

Так что политика США в отношении Украины не изменится, но возможно усиление военно-технической и финансовой помощи.

Скептик: Каков интерес Штатов в Украине, почему они ей помогают (назовем это так)?

Олег Жданов: Украина –это инструмент давления на Россию.Помните поговорку "загребать жар чужими руками"? Так вот Украина – это те "руки, которыми загребают жар".

Прямого боевого столкновения НАТО и России, Альянс допустить не может, поскольку это будет блицкриг в его пользу. И, таким образом, исчезнет образ врага для Запада.

Европа это уже проходила в начале 90-х годов: когда развалился Советский Союз, Герхардт Шредер одним из первых вопросов поставил "Yankee go home", то есть всё, НАТО больше не нужен, угрозы больше нет, а потому достаточно объединенных сил безопасности Европы. Это, кстати, записано в документах о создании Евросоюза, ведь Герхардт Шредер готовил всю правовую базу. Однако именно эти заявления привели к тому, что Билл Клинтон развязал войну в Югославии, влез туда войсками НАТО, вытеснил оттуда ООН, и на следующих выборах Герхардт Шредер лишился кресла канцлера Германии.

Потому образ России как врага, которому противостоит НАТО, должен сохраняться. А так как прямого контакта Альянса и РФ быть не должно, в нашем лице нашли государство, которое реально воюет с Россией. НАТО этим примером пугает Европу: "Видите, что творится в Украине? Там фактически война". А потому, как сказал Дональд Трамп, за безопасность нужно платить, потому, пожалуйста, 2% ВВП – на стол.

В Российской Федерации говорят другое: "Хотите экспансию в Европу? Сначала разберитесь с Украиной. Когда пройдете эту тысячу километров от восточной до западной границы Украины, условно говоря, от Харькова до Львова, тогда мы с вами поговорим".

При этом Россия на сегодняшний день не в состоянии вести длительную военную кампанию, особенно в больших масштабах. Она ни в финансовом, ни в военном, ни в экономическом плане не потянет большую войну. контингент высадить она может, а вот больше – это будет проблематично. Посмотрите на Сирию и Ливию – Россия же там потухла.

Наша роль – быть буферной зоной, страной, которая реально сдерживает военную агрессию Российской Федерации.

Sid: Последние выборы в США показали разделение общества практически 50/50. Чем это опасно для Штатов, реальна ли угроза новой войны Севера и Юга?

Олег Жданов: Думаю, что новая Война Севера и Юга в США не реальна. Такая ситуация в Штатах повторяется с каждой сменой президента. Раскол в обществе практически всегда такой, когда меняется лидер государства.

На сегодняшний день в Штатах нет ни баррикад, ни майданов – ничего. Да, проходят демонстрации. Например, в воскресенье приехали сторонники Трампа в Нью-Йорк и прошлись по улицам города. При этом по соседним улицам с демонстрацией прошлись сторонники Байдена. Но все прошло тихо и мирно, хотя страна насыщена оружием. Ведь если мы в предкарантинный период вывозили из супермаркетов телегами туалетную бумагу и гречку, то американцы вынесли все содержимое оружейных магазинов. Боеприпасы к своим винтовкам и пистолетам они покупали ящиками! Однако по американским городам не ходят отряды активных групп с винтовками. Хотя эти люди выходили с винтовками раньше, например, когда защищали себя от движения Black Lives Matters. Но они всего лишь защищали свои дома от беспорядков, чтобы их не громили и не грабили.

Читайте такжеСША на пороге новой Гражданской войныПоэтому я думаю, что, как только либо избирательной комиссией, либо Верховным судом США будет принято окончательное решение относительно победителя президентской гонки, жизнь войдет в привычную колею. После этого американцы окунутся в те экономические и финансовые проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед Америкой, и забудут о политике. В частности, они вспомнят, что напечатали за один год 5 триллионов долларов, которые теперь нужно обеспечить товаром, ведь уровень ВВП из-за этого резко упал, а инфляция растет. Они вспомнят, что рынок нефти и сланцевого газа нужно переделить, ведь пока они там сейчас играются в политику, Турция становится газовым хабом для Европы.

Один из наших политологов говорил: "Наверное, я доживу до момента, когда Южная Дакота пойдет против Северной Дакоты". А я думаю, что этого не будет.

polit_ua: Цілком можна очікувати, що новий американський президент Байден намагатиметься налагодити загострені Трампом відносини з Китаєм та Євросоюзом. А з якими країнами, навпаки, за Байдена у США можуть спалахнути конфлікти або й початися війни?

Олег Жданов: Байден у своїй передвиборчий програмі вже оголосив, що при ньому почнеться жорстке загострення з Російською Федерацією, а з Китаєм – навпаки, планується примирення та економічна співпраця. Але поки Сполучені Штати грають у вибори, Китай створив найпотужніше в світі економічне об’єднання, до складу якого увійшло близько 30 країн (йдеться про найбільшу в світі угоду про вільну торгівлю – Всебічне регіональне економічне партнерство, – Ред.). Вже зараз цей економічний союз об’єднує 30% ВВП світу, тобто організація дуже потужна, до якої увійшли всі більш-менш розвинуті країни регіону за винятком Росії (тому що її туди не запросили).

Також з’явилася ініціатива від Ірану: якщо США знімуть санкції від 2018 року, то Іран готовий повернутися до ядерного договору. Тобто Іран готовий поновити і дотримуватися домовленості, яку скасував Трамп в односторонньому порядку.

Щодо Євросоюзу, то я би не говорив, що США розглядають його як суб’єкт – скоріше, американці розглядають ЄС як об’єкт, майже так само, як і Україну. Але для них Євросоюз – це бездонний ринок збуту, і експорт товарів та сировини з США дуже залежатиме від відносин з ЄС.

Тобто за Байдена загострення розпочнеться тільки з Росією, хіба що ще з країнами, які підтримують РФ.

demchenko_d.: Ваша оценка перспективы вступления Украины в НАТО на данный момент. В последнее время министр Кулеба делает весьма оптимистичные заявления по поводу нашей страны и альянса, так вот есть ли реально основания для оптимизма?

Олег Жданов: Нет, таких оснований нет. Когда мы говорили о НАТО выше, я объяснил роль Украины как буферной зоны. В чем еще заинтересованы США? Они заинтересованы в том, чтобы в Украине была хорошо обученная боеспособная армия, которая будет в состоянии ответить на вызовы со стороны Российской Федерации. Но для того, чтобы понимать процесс в государстве и министерстве обороны, естественно, США и НАТО хотят перевести нас на стандарты и подтянуть нашу политическую структуру (ведь НАТО – это не только военный блок) к западным нормам международного права. Это делается для того, чтобы Украина стала для них более прозрачной и понятной.

НАТО для нас – это цель: мы должны стремиться подняться на уровень государства, которое придет в Альянс, подаст заявку, и ему тут же ответят: "Ребята, заходите – мы вас ждем, вы полностью соответствуете нашим стандартам".

Однако нужно учитывать и политическую конъюнктуру. Если сейчас нас примут в НАТО, завтра Соединенным Штатам вместе с нами придется воевать против России, потому что 5-ая статья Устава НАТО гласит, что "один за всех и все за одного". Получается, что завтра американские войска должны будут занять оборону на линии разграничения в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Этого НАТО и США допустить не могут.

А что касается заявлений Кулебы, то у президента и его команды на сегодняшний день очень сложная ситуация, и им нужно показывать какие-то результаты. Год заканчивается, 9 декабря – дедлайн по парижским договоренностям, и нужен какой-то результат, какая-то положительная динамика. Тема дорог уже всем приелась, и "Велике будівництво" уже никого не впечатляет, тем более, на фоне коронавируса. Потому-то нам и говорят, что нас возьмут в НАТО хоть завтра, без подготовки к членству… Хотя на самом деле все не так, ведь в Украине среди прочего сворачиваются реформы в Министерстве обороны, плюс мы покупаем старое советское вооружение...

Я имею в виду последний скандал с покупкой чешской гаубицы "Дана". Я – артиллерист, потому могу сказать, что у "Даны" старый советский ствол от гаубицы Д-20 в красивой импортной обертке. Но что делает пушку пушкой, а танк танком? Артиллерийский ствол! И если он старый, калибра 152, то есть советского калибра, а мы идем к натовским стандартам и хотим переходить на калибр 155, то какой смысл покупать эти гаубицы? Тем более, стволы – старые и точно будут иметь какой-то процент выстрелов. А чем больше у них настрел, тем меньше ресурс. Ведь ствол не подлежит ремонту: это – единственная деталь, которую нельзя отремонтировать, потому она просто идет на переплавку. В Чехии нет производства артиллерийских стволов, это очень сложная технология, стоящая очень больших денег.

Мы видим наш печальный опыт с "Молотом" – попыткой краматорского завода сделать ствол для миномета. А про нашу "Богдану" я вообще молчу, потому что это еще более печальная история.

Так что внешне мы за НАТО, процедуры вводим натовские, учения проводим по натовским стандартам, а в жизни получается наоборот. Нам нужно подтянуть артиллерию, но мы покупаем старый советский калибр.

Тем более, к ней все равно нужно покупать боеприпасы, поскольку запасы заканчиваются, мы уже шкрябаем дно. Но если нет разницы, и нам все равно придется покупать снаряды, так покупайте уже натовский калибр! А не новенькие гаубицы со старым стволом…

Кроме того, одна из сложнейших задач артиллерии – это контрбатарейная борьба, когда наша артиллерия должна сражаться с артиллерией противника, чем она и обеспечивает успех сухопутных войск на поле боя. А если дальность стрельбы наших гаубиц18 км, а на вооружении российской армии системы с дальностью 24 и 38 км ("Мста" и "Гиацинт"), то на чьей стороне преимущество? А если мы берем европейские аналоги, например, немецкую, шведскую или американскую пушку калибра 155, то у них современная дальность – 40-60 км. А мы купили старый советский ствол, из которого можем стрелять только на 18 км.

Так что Украина стоит с плакатом, на котором написано "Мы идем в НАТО", а сама движется в совершенно другом направлении: не отвязывает себя от советских стандартов.

Левон: Можно ли считать войну в Нагорном Карабахе окончательно и бесповоротно завершенной? Смирится ли Армения с поражением?

Олег Жданов: Армения никогда не смирится с поражением. Потому это – не завершение конфликта, а всего лишь перемирие.

Эту бомбу заложил еще в 1922 году Совет народных комиссаров, который делил границы. Кстати, по первоначальному варианту раздела Нагорный Карабах отходил Армении, но потом почему-то было принято решение оставить его в составе Азербайджана. Даже несмотря на то, что многие районы Карабаха – это районы компактного проживания этнических армян...

Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и РоссииСкорее всего, Нагорный Карабах все же было решено оставить в составе Азербайджана из-за того, что Ленин заговорил о "новом советском человеке": нужно было вырастить мультикультурного человека, а такая вещь, как национальность, должна была кануть в лету – вместо национальности у нас бы был "советский человек". Эта цель была закреплена во всех учебниках по марксизму-ленинизму, которые были написаны в постленинскую эпоху.

Потому-то границы и размывались. Власть думала, что если компактно проживающих армян закрепить за Азербайджаном, то тем самым она вызовет дружбу народов и смешение крови – никто не думал об этнической и национальной принадлежности или о том, что армяне – христиане, а азербайджанцы – мусульмане (в Советском Союзе религии не было – все были атеистами).

Потому на сегодняшний достигнуто всего лишь перемирие, которое восстановило статус-кво до начала конфликта и вернуло границы, которые были в 1991 году, на момент развала Советского Союза.

На первом этапе Армения выиграла, поскольку Азербайджан не был готов защищать Нагорный Карабах. И война, которую вела Армения тогда, была не самая справедливая: там был и геноцид, и этнические чистки.

Азербайджан сделал выводы. И у него все эти годы была цель – вернуть Карабах. Алиев понял, что 30 лет переговоров ни к чему не привели, а потому принял решение возвращать Карабах военным путем.

Теперь есть цель у Армении – воссоздать свою армию, сформировать ударную группировку и вернуть Нагорный Карабах.

Это будет продолжаться бесконечно, пока этот вопрос не решится за столом прямых переговоров, отбросив все амбиции. Однако это идеальный вариант, которого в жизни практически никогда не бывает.

Олег Жданов / Главред

Левон: Почему Россия даже не попыталась на этот раз помочь Армении отстоять Карабах? Почему Путин умыл руки и подыграл Азербайджану, Турции?

Олег Жданов: Россия, как всегда, постаралась извлечь из ситуации максимум политических преференций для себя. Вернув состояние границ на 1991 год, Россия сохранила хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Турцией. А это крайне важно для РФ, поскольку у Москвы и Анкары много общих проблем, которые нужно решать: Сирия, Ливия, Босфор.

Кроме того, Россия получила разбитую и ослабленную в политическом, экономическом и военном смыслах Армению и теперь Москва может манипулировать ею. Прежде всего, Россия сменит Пашиняна, потому что это – человек не Путина, а ставленник Демократической партии США. Поскольку на первой волне протестов Пашиняна не получилось снести, Москва будет додавливать, чтобы он таки ушел в отставку. Затем в Армении будут проведены выборы, посредством которых к власти приведут пророссийски настроенного человека. Кроме того, Россия будет стараться своими войсками заменить мощность будущей армянской армии, чтобы тем самым закрепить свое присутствие на Южном Кавказе, уравновесить амбиции Турции и не дать Азербайджану "расправить крылья", став субъектом международного права. Ведь альянс Турции и Азербайджана может существенно усилить позиции Турции в регионе.

С одной стороны, Россия получила максимум преференций, но с другой – стратегически она проиграла. Выиграла Москва лишь тактически, получив Армению. Сейчас она будет создавать военную базу в Нагорном Карабахе, первая ее база уже существует в Гюмри, в Армении.

Вроде как Москва контролирует ситуацию и находится в центре всех процессов, однако, в целом, она проиграла, поскольку Турция впервые со времен Второй мировой войны вошла на Южный Кавказ. Более того, она дошла до Астрахани – до границы Азербайджана и России. Фактически Турция получила выход к Каспийскому морю. А там – через море бросай трубу с туркменским газом. Ведь не секрет, что Турция хочет стать газовым хабом Ближнего востока. Мы уже видим ее противостояние с Грецией только лишь за разведку месторождений, не говоря уж о бурении скважин и добыче нефти и газа.

Турция сейчас постарается максимально придавить Иран, где проживает около 25 миллионов азербайджанцев – это в два раза больше, чем в самом Азербайджане. Этот факт является препятствием для создания взаимовыгодных отношений между Ираном и Азербайджаном: Иран боится, что, в конечном итоге, Азербайджан разожжет сепаратистские настроения азербайджанцев Ирана – мол, "Вы же азербайджанцы, потому присоединяйтесь к Азербайджану!". Тогда может сложиться такая же ситуация, как с Курдистаном. Потому сейчас Турция и Азербайджан, действуя вместе, могут начать давить на Иран – вынуждать его вступить в их альянс.

Таким образом, в результате последних событий Турция очень усилила свои позиции.

Читайте такжеЧто потеряли и приобрели Россия и Турция после конфликта в КарабахеВ российской прессе развернута сумасшедшая волна о том, что Россия победила, что ее миротворцы в Карабахе и т.д. Однако, на самом деле, за российскими миротворцами там наблюдают турецкие войска, и турецкий флаг там развевается вместе с флагом Азербайджана. Вокруг анклава Нагорного Карабаха будут находиться турецкие военнослужащие, азербайджанская армия, а также совместный центр контроля и мониторинга России и Турции. Обратите внимание на то, как четко прописано в соглашении количество миротворцев, их вооружение и техника – только 90 БТР и специальная техника, никаких танков, артиллерии, систем ПВО и т.д.

К тому же, теперь Россия еще будет должна заставить Армению открыть транспортный коридор с Нахичеванью, а российские пограничники должны будут обеспечить безопасность этого коридора. В результате Россия еще и понесет финансовые затраты, чтобы все это выполнить.

Кроме того, на сегодняшний день Россия выступает раздражающим фактором для Армении, потому что большинство армян понимает, что де-факто РФ их предала. Россияне дали им немножко вооружения (сколько смогли, завезли через Иран), вполне возможно, предоставили наемников вроде частных военных компаний, которых мы встречали в Сирии, Ливии и т.д. Однако это не решило ситуации. Ведь Армения даже не провела мобилизацию. Если в Украине было три волны мобилизации, и мы сформировали группировку войск, которая, в принципе, на первом этапе успешно противостояла и освобождала территории, пока не вмешались политики в лице Петра Алексеевича... Армяне же мобилизацию не проводили, из-за этого, когда начались первые потери, их нечем было восполнять. Спецов выбили (артиллерию, расчеты ПВО, расчеты реактивных систем залпового огня, танкистов и т.д.), а на их место бросили молодых пацанов-призывников 2000-2002 годов рождения. Эти мальчишки там и проливали кровь, став "пушечным мясом" в этой войне.

Потому само армянское общество сейчас будет крайне категорично настроено в отношении Москвы. России еще и это придется преодолевать. Как будет выпущен этот пар, и что предпримет Россия – сложно прогнозировать.

В конечном итоге, Армения будет стремиться к тому, чтобы нарастить военную мощь и решить вопрос возвращения Нагорного Карабаха. Ведь теперь и у Армении, и Азербайджана есть четкое осознание того, что любые политические переговоры, которые не приводят к результату, заканчиваются войной. Но для того, чтобы политические переговоры привели к результату, нужно иметь боеспособную армию и заниматься созданием системы национальной безопасности.

Кстати, Азербайджан – более коррумпированная страна, чем Украина. Там примерно на 10% больше "теневой экономики", чем у нас. Однако президент Алиев таким образом выстроил систему, что Азербайджан сумел купить все нужное: у Израиля, России, Турции, даже у Беларуси и у нас они частично покупали вооружение. Посмотрите на результат.

Алиев чувствует себя абсолютно уверенно, ведь азербайджанское общество носит его на руках. Одним из результатов четырехдневной войны 2016 года стало то, что она привела в ряды вооруженных сил Азербайджана 38 тысяч добровольцев. 38 тысяч человек подписали контракт! За четыре года их вышколили, выучили – вот они себя и показали.

y-grek: Наскільки суттєво зміцнилися позиції Туреччини в регіоні після останніх подій із Карабахом? Якими далі можуть бути її амбіції? Для України сильна Туреччина – це загроза чи навпаки?

Олег Жданов: Ответ на первую часть вашего вопроса смотрите выше.

Для Украины с определенного момента сильная Турция может стать угрозой, поскольку начинается возрождение тюркского мира и Османской империи.

Вообще, ХХІ век – век империй: все вспомнили об имперских амбициях. Причем первыми начали британцы, когда вышли из Евросоюза. Причем, судя по затягиванию ситуации, Великобритания не столько хочет выйти из ЕС экономически, сколько политически. Теперь на саммитах Большой семерки премьер-министр Великобритании не оглядывается на канцлера Германии Меркель, когда думает, что ему говорить, а что – нет. Ведь раньше голоса Франции, Германии и Великобритании были слиты в один, а теперь у Британии собственное мнение.

Франция тоже пытается реализовать свои имперские амбиции, правда, она это делает за счет того, что ослабляет Германию, чтобы занять место лидера в Евросоюзе.

Китай – не исключение: знаменитая Китайская империя возрождается на глазах, объединяя вокруг себя многие государства.

То же самое делает и Турция на Ближнем Востоке, стремясь рулить этим регионом.

Например, сейчас Турция строит параллельный Босфору канал длиной 43 км. Этот канал будет платным и не будет подчиняться Конвенции Монтре, а, значит, Турция через него будет пропускать любые корабли, в том числе и с атомной энергетической установкой или с ядерным оружием на борту. Но – за деньги, для себя.

Турция очень заинтересована войти в Крым с Украиной точно так же, как в Нагорный Карабах вместе с Азербайджаном. Потому что, войдя в Крым, Турция получит два берега Черного моря. Таким образом, она будет полностью контролировать Черное море от Босфора до Ялты. А самый мощный флот на Черном море – турецкий (только подводных лодок 22 штуки в составе турецкого флота на этом море, и России там просто нечего противопоставить).

Турция нашла слабое место Украины – Крым, и потому активно предлагает свою помощь в решении данного вопроса. Мол, хотите вернуть Крым – мы вам поможем. Что вам нужно? Вам нужны Байрактары (беспилотники)? Украина и Турция сейчас совместно производят Байрактары: мы ставим двигатели, турки дают планер. Канада возмутилась и перестала поставлять системы наведения и навигации на эти беспилотники – и теперь их будет поставлять наше КБ "Луч", которое делает прекрасные системы навигации для беспилотников. А у Турции есть планер боевого истребителя (Эрдоган еще Порошенко в ходе его визита в Анкару в качестве президента предлагал делать совместный боевой истребитель).

У Турции вторая по боеспособности армия в мире после американской.

Так что Турция будет помогать Украине всеми силами в вопросе Крыма. Потому нам важно не пропустить момент, когда турки потребуют метрополии над Крымом, основываясь на том, что это – крымскотатарский регион.

Скорее всего, Турция будет настаивать на признании татарского народа коренным на полуострове, а татарского языка коренным языком. Автономия Крыма может существенно расшириться под давлением Турции.

В результате Украина получит турецкий анклав на своей территории.

Заинтересованность Турции в этом вопросе просто сумасшедшая, потому турки готовы нам помогать.

Тамара (Житомир): Як гадаєте, чи вийде щось путнє з ідеї Зеленського про Кримську платформу? Такий формат зуміє повернути Крим?

Олег Жданов: Все будет зависеть от мастерства дипломатов. Сама идея о создании Крымской платформы – очень хорошая. Если действительно удастся собрать все те страны, которые уже заявили о своей готовности принять участие в переговорах, и хотя бы выписать претензии к Российской Федерации по поводу аннексии Крыма, это уже будет замечательно.

Кстати, это может нас спасти и от экспансии Турции в отношении Крыма: мы можем привлечь Турцию как силовой блок в этом вопросе, чтобы она нам помогала, однако при этом ее усилия будут размыты на всю платформу, а не будут сосредоточены на Киеве (мол, давайте мы вам поможем, но вы нам уступите по вопросам административно-территориального устройства Крымской автономии).

Вопрос в том, насколько наша дипломатическая служба готова потянуть этот сложный и многогранный политический проект. Будет очень хорошо, если она сумеет все это дело организовать и просто запустить.

Однако тут есть одна проблема, которая касается и Донбасса, и Крыма. Если участники Крымской платформы соберутся на заседание, то первый вопрос, который зададут Киеву, будет следующим: "Какова политическая позиция Украины в отношении России по Крыму?".

Читайте такжеНовые возможности и риски: что даст Украине Крымская платформаТут мы упремся в Резолюцию Генассамблеи ООН от 2015 года, в которой Украине порекомендовали признать аннексию Крыма вооруженным конфликтом между Украиной и Россией, поскольку аннексия осуществлялось с помощью вооруженных сил Российской Федерации. Однако мы эту рекомендацию проигнорировали. Петр Алексеевич все пять лет своего президентства рассказывал нам, что Киеву ничего не нужно признавать, потому что уже все признала ООН. А ООН не признала – она рекомендовала признать!

В законодательстве Украины на сегодняшний день закреплена формулировка "временная оккупация". Но такой формулировки не существует в международном праве. Есть "оккупированная территория" и есть "деоккупированная территория". Потому мировое сообщество по сей день не понимает ситуации, которая сложилась между Украиной и Россией в отношении Крыма. Поскольку между нашей страной и РФ до сих пор действует Договор о стратегическом партнерстве! Нас развели, как котят, когда обещали в апреле 2019 года прекратить действие этого договора, но, поскольку Украина не подала за шесть месяцев письменную заявку об изменении своего участия в этом договоре, в апреле прошлого года, пока мы с вами ходили на избирательные участки, этот договор автоматически пролонгировался на 10 лет – до 2029 года.

Так что соберутся наши международные партнеры на встречу Крымской платформы и первое, что спросят у нас: "Ребята, а какой статус? Какова ваша политическая оценка того, что происходит в Крыму?". Мы будем говорить о "временной оккупации", но, поскольку международное право не знает такого понятия, наши партнеры нас не поймут.

То же самое касается и Донбасса. Ведь во всем мире думают, что на Донбассе идет гражданская война, потому, что мы нигде официально не назвали Россию стороной конфликта. Мы назвали Россию страной-агрессором только в одном из документов – в законе о реинтеграции Донбасса. Но как мы можем называть Россию страной-агрессором, если у нас действует Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве? Выходит, что с трибуны генассамблеи ООН Украина рассказывает о войне с Россией, но не признает РФ стороной конфликта.

Ведь и в нормандском формате Россия сидит как страна-миротворец и вместе с Францией и Германией уговаривает Украину "помириться с самой собой". Потому-то для всех в мире ситуация выглядит так, что на Донбассе идет гражданская война – нет внешнего участника. Кто-то стреляет, кто-то убивает, какие-то сепаратисты… Для всего мира это выглядит, как борьба отдельных групп украинского населения за свои права и свободы. А такой конфликт действительно решается путем внесения изменений в конституцию и правовое поле государства. Потому от нас этого и требуют! А Украина при этом показывает "черный квадрат" всему миру и говорит, что он – белый.

Почему украинская власть – что нынешняя, что предыдущая – избегает назвать Россию стороной конфликта? Это – одно из следствий внешнего управления страной. Если назвать Россию стороной конфликта, то против нее сразу будет задействован механизм системы безопасности, созданный ООН. Россию за это должны просто раздавить санкциями, как катком: никто тогда не будет вправе заключать с Россией, как со страной-агрессором, договора, вести торговлю. Россия будет раздавлена, но в результате исчезнет образ врага для Запада. А зачем тогда НАТО?

С другой стороны, спросите у любого нашего политика – каждый скажет: "Да вы что! Воевать с Россией! Там же такая армия!". Но – мы воевали с этой армией в 2014 году, вели контрнаступательную операцию и громили российскую десантуру по полной программе, освобождая наши территории, пока не было объявлено первое одностороннее прекращение огня.

Потому я и утверждаю, что это – следствие внешнего управления. Кому-то очень выгоден такой конфликт в центре Европы с неопределенными границами, с неопределенными понятиями и с неопределёнными участниками. Поэтому данный конфликт продолжается и будет продолжаться.

Иваныч: Насколько я понял по вашим заявлениям в СМИ, вы настаиваете на том, что Украина должна официально признать войну с Россией. Один вопрос – а что, собственно, это изменит на данном этапе? Какие возможности откроет (и перед кем), какие риски создаст?

Олег Жданов: Если Украина официально признает войну с Россией, она оградит себя от нападок, связанных с утверждением того, что у нас – гражданский конфликт, и для его разрешения нам нужно изменить Конституцию. Мы полностью решим вопрос своего суверенитета, четко заявив: "Извините, ребята, но никаких проблем внутри Украины не существует. Есть внешняя проблема – внешний враг, с которым у нас вооруженный конфликт".

Сделав такое заявление, мы не будем нести никакой ответственности за разрешение конфликта с Россией, поскольку вся ответственность за это ляжет на международные институты, в первую очередь, на Организацию объединенных наций. И тогда вопрос будет заключаться в другом: ООН в состоянии обеспечить нам систему международной безопасности или нет? То есть в случае, если Украина признает Россию стороной конфликта, голова болеть будет у ООН о том, как решить этот конфликт. Потому что для этого данная организация и создавалась.

Однако самое главное, что, зафиксировав факт войны с Россией, мы будем иметь полное право не просить, а требовать от ООН предоставления нам миротворческого контингента – "голубых касок". Вопрос мандата и полномочий можно обсуждать, в частности, где ооновские миротворцы должны расположиться. Если мы хотим просто прекращении огня, то они должны стоять на линии разграничения. Но тогда мы получим Северный Кипр, где с 1974 года идет операция под названием "Разделение противоборствующих сторон". Если мы хотим полностью решить вопрос Донбасса, то миротворцев нужно вводить на всей территории ОРДЛО, либо они должны взять под контроль российско-украинскую границу.

При этом, кстати, Устав ООН предусматривает, что страна, признанная агрессором, не допускается к голосованиям, которые касаются разрешения данного кризиса. То есть, таким образом, Россия будет лишена права вето в Совбезе ООН. Правда, это ставит под угрозу весь мировой порядок, потому что Россия может демаршем выйти из ООН, что она уже делала накануне Первой мировой войны – тогда Лига наций просто развалилось.

Так что, когда мы четко назовем вещи своими именами и скажем, что Россия у нас отхватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей –и там, и там стоят российские войска, только в Крыму они с триколором, а на Донбассе "ихтамнет", это признание даст нам огромные преференции и снимет с нас любые обвинения в наличии внутреннего конфликта.

Это была бы очень сильная позиция Украины, но для этого нам нужен примерно Шарль де Голль на посту президента, то есть государственный деятель, а не политик.

Сергей_36: Возможен ли, на ваш взгляд, отказ от "Минска" и переход к будапештскому формату? Куда заведут нас пляски с бубном вокруг Минских соглашений, если отказаться от них или трансформировать их не удастся?

Олег Жданов: От "Минска" нужно уходить немедленно. И неважно, в какой формат переговоров, на какую платформу – нормандскую, будапештскую или другую. Потому что Минские договоренности невозможно выполнить. Их нельзя выполнять.

Если вы откроете оригинал Минского протокола, то там после первых четырех пунктов по безопасности – о прекращении огня, выводе иностранных вооруженных формирований, демилитаризации зоны и т.д. – следующим пунктом значится закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины на постоянной основе. Далее – амнистия, выборы, формирование народной милиции как системы безопасности этих территорий, а только потом идет решение вопроса (то есть это отдельный переговорный процесс) о передаче границы под контроль Украины.

Мы зациклились на пунктах о безопасности, однако, если внимательно прочесть Минский протокол полностью, то станет очевидно, что выполнить его невозможно. В какой бы интерпретации мы его ни читали – справа налево или слева направо, сверху или снизу, там четко записано о том, что мы должны закрепить в Конституции особый статус ОРДЛО.

Потому-то Россия и держится зубами за этот протокол и не идет ни на какие компромиссы ни под каким предлогом. Она просто на каждой встрече говорит: "Выполняйте "Минск". Мы "пляшем с бубном" вокруг России, предлагаем компромиссы, на что в ответ всегда слышим одно и то же: "Выполняйте "Минск".

Поэтому из "Минска" нужно не выходить, а бежать.

А для того, чтобы выйти из "Минска", нам нужно ответить на вопрос – кто сторона конфликта? Наш президент все время говорит "та сторона", но кто является "той стороной"? В минских переговорах, т.е. в Трехсторонней контактной группе ОБСЕ – наблюдатель, Россия – миротворец, а мы – пострадавшая сторона. Когда мы говорим, что прекратим огонь, Россия отвечает, что мы – молодцы, ОБСЕ заявляет, что это здорово, и они нас полностью поддерживают. И – Украина в одностороннем порядке прекращает огонь. А Песков напоминает: "Не забудьте, Россия – не сторона конфликта. И мы не несем ответственности за выполнение обязательств "той стороной". Идите с ними договариваться напрямую".

И так по замкнутому кругу, как по цирковой арене, мы ходим седьмой год. Мы – как пони в цирке. Пока мы не перепрыгнем через барьер этой арены, мы никогда не закончим конфликт. Где-то за океаном, возможно, на Капитолийском холме, это кого-то устраивает… Тогда нам, если мы не хотим отстаивать национальные интересы, остается лишь хоронить героев и лечить тех, кто стал инвалидами, получив ранения и увечья на войне.

Fargo: Коронавирус отодвинул тему войны на второй или даже третий план, кажется, у нас все, кроме тех, кто на передовой, расслабились, все высшее руководство – заболело ковидом... Как вы считаете, может ли Россия воспользоваться этой расхлябанной ситуацией и начать эскалацию или какие-то масштабные бои?

Олег Жданов: Нет, все это – пугалки и популизм. Во-первых, Россия сегодня не в состоянии вести большую военную кампанию. Во-вторых, РФ не хочет разрушить всю ту политическую базу, которую она выстроила за эти годы.

Москва может себе позволить только увеличение количества обстрелов с целью нанесения Украине потерь. Ведь ОБСЕ – кривая и слепая на один глаз организация, к тому же, пророссийски настроенная. Такой настрой и поведение ОБСЕ обусловлены тем, что основные взносы в этой организации платит Россия. Был момент, когда мы из Европы приглашали экспатов, и тогда ОБСЕ начала работать более-менее адекватно. Но россияне тут же подорвали два экипажа, и Европа забрала своих офицеров – она не рискует жизнями своих людей.

Так что Россия может себе позволить только увеличение количества обстрелов украинских позиций, потому что каждая наша потеря на фронте – это минус от рейтинга Зеленского, расшатывание внутренней ситуации в Украине, создание социального напряжения, закипание котла с восклицаниями "Где же мир? Ты же обещал!". Так что это способ политического давления на политическое руководство Украины через войну.

Читайте такжеУкраина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтаетЕсли вдруг со стороны "ЛНР" и "ДНР" начнутся наступательные операции и будут развязаны полномасштабные боевые действия (даже в виде позиционных боев), все будут прекрасно понимать, кто там воюет, кто дает оружие и боеприпасы. На сегодняшний день мы закрепили, что Россия в финансовом и военном плане поддерживает "Л/ДНР". Соответственно, будет очевидно: Россия виновата в конфронтации. А тогда все усилия РФ будут напрасны, и Украина получит основание сказать, что, раз Россия не выполняет свои обязательства, мы выбрасываем "Минск" и приступаем к работе новой платформы. Москва никогда не пойдет на то, чтобы сломать все, что она выстроила здесь за шесть с лишним лет.

В Крыму вообще ситуация гарантирует нам безопасность. Поскольку там РФ находится официально, там – вооруженные силы Российской Федерации. А если российский солдат переступит границу с Крымом и войдет на территорию Украины, это – все, война. На международном уровне это будет считаться официальной войной. Тогда вся схема, которую выстраивала Россия, летит в тартарары, а РФ признается агрессором. И тогда – санкции, ООН, международное порицание и т.д.

Так что, когда начинаются разговоры о том, что завтра Россия нападет или пойдет в наступление, это все ерунда – просто посмотрите на расклад сил и возможности Российской Федерации.

Татьяна: В Госдуме РФ один из депутатов выдвинул идею о "деоккупации Украины от бендеровцев". Это троллинг Москвы или прелюдия к конкретным действиям?

Олег Жданов: Никакие "конкретные действия" физически невозможны. Россия не сможет втянуться в эту партизанскую кампанию. У нее не хватит ни сил, ни возможностей, чтобы дойти до Киева.

Прокоп: На ваш взгляд, какова вероятность, что информация в СМИ о болезни Путина и его отставке уже в следующем году окажутся не выдумками жёлтой прессы, а правдой? Если Путин и вправду отойдет от дел, тогда вопросов множество: кто вместо него, не разорвет ли внутренняя борьба за власть Россию, чего ждать Украине в таком случае? Поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями.

Олег Жданов: Внутренняя борьба за власть действительно разорвет Россию. Потому что Путин не отдаст ее и будет до последнего вздоха сидеть на российском троне. Аналогично будет действовать и его окружение, а потому может повториться история, которая случилась в одной из азиатских стран, когда лидер умер, но три месяца о его смерти никто не сообщал, пока делили власть и решали, кто будет вместо него. Окружение Путина прекрасно понимает, что преемники, в первую очередь, разорвут их.

Так что в России будет серьезная драка, которая может вылиться в развал государства, потому что многие субъекты федерации сегодня готовы выскользнуть из ее состава, даже Кавказ. Прежде всего, это попытаются сделать Дагестан, Чечня и Татарстан.

Украине в такой ситуации нужно будет использовать окно Овертона, чтобы решить свои проблемы – вернуть территории и восстановить субъектность на международной арене. Кроме того, нам нужно быть готовыми к волне беженцев, которая может хлынуть, если в России начнется заваруха и вооруженное противостояние. Особенно это могут быть люди, которые родственными связями будут связаны с Украиной.

Чем хуже состояние Владимира Путина (даже чисто внешне – вспомните инцидент с папкой), тем четче и конкретнее вырисовывается вся эта перспектива.

Однако первый, кто будет стоять за целостность Российской Федерации – это США. Потому что, во-первых, должен сохраниться образ врага для Запада. А, во-вторых, в случае распада РФ возникает вопрос и угроза – как поделят ядерный арсенал. Это самое страшное, если ядерные боезаряды достанутся ребятам, которые завтра пойдут их продавать на "черном рынке" или начнут ими бросаться во все стороны.

Потому Штаты будут стоять за то, чтобы сохранить Россию. Они будут пытаться провести своего кандидата на президентских выборах. На мой взгляд, таким англосаксонским кандидатом на пост президента России будет Ходорковский.

Гість: Пане Олеже, як ви вважаєте, перемога на виборах Майї Санду у Молдові може "запалити" Придністров'я, чи не з'явиться на нашому кордоні гаряча точка?

Олег Жданов: Нет, Приднестровье "зажечь" нельзя. Там сегодня всего 3 тысячи военнослужащих. С учетом их разношерстности, там даже нет полноценных боевых формирований. Так что они ничего сделать неспособны и не представляют угрозы.

Кроме того, Приднестровье существует только благодаря Украине. И, кстати, Молдова очень на нас за это обижается. Украина предоставляет свою территорию в качестве транзита, и потому группировка российских войск прекрасно себя чувствует. Молдова при Додоне даже запретила ротацию военнослужащих. И тогда российские военнослужащие, как туристы, были вынуждены пробираться через Кишинев, но потом этот канал перекрыли. Теперь они, как туристы, пробираются через Украину. Соответственно, техника и вооружение тоже идут через нашу территорию.

Потому все в этой истории зависит от нас. Если мы закрываем границу с Приднестровьем – через пару месяцев Приднестровья не будет, потому что оно просто не выживет. Ему тогда придется идти на поклон к Кишиневу, но там вопросы будут решаться не в пользу Приднестровья, а в пользу восстановления суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Олег Жданов / Главред

Федор: Что дадут Украине две военно-морские базы, которые планируют построить на Черном и Азовском морях вместе с британскими специалистами, а средства на это предусмотрены меморандумом, который украинская сторона подписала во время визита в Великобританию? Вообще, это по сути будут украинские базы или зарубежные на нашей территории? Что вы вообще об этом думаете?

Олег Жданов: По сути, это будут зарубежные базы на нашей территории. В Очакове – американская база. Она называется Центром подготовки специалистов ВМС Украины, и флаг там стоит наш. Но даже строители приехали из США, а наших не подпускают даже раствор месить и кирпичи подносить. И кирпичи, кстати, тоже едут издалека…

Вторая база будет британской.

Преференции для нас состоят в том, что это будет негласная система коллективной безопасности. Для Украины это положительно, это наша гарантия безопасности.

Эстония и Литва вопрос своей безопасности решили аналогично: в Эстонию вошел американский батальон в составе войск НАТО, а в Литву вошел немецкий батальон. Теперь, чтобы России пересечь границу, ей придется сначала разгромить американский или, соответственно, немецкий батальон. Точно так же на Кипре остановилась и турецкая армия – упершись в британскую базу ВВС.

Наполеон говорил, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. В данном случае Украина кормит чужую армию.

Владимир: Известно, что во время инцидента в Керченском проливе украинские моряки и сопровождающие их сотрудники СБУ сдались в плен без сопротивления. После возвращения все они были объявлены героями. Не является ли такой подход вредным в принципе? Ведь военнослужащий обязан сражаться с противником.

Олег Жданов: Я бы не обвинял моряков. Это очень темная история, в том смысле, что мы не знаем всех материалов расследования. Есть версия, что они шли без боеприпасов, то есть им нечем было защищаться. Кроме того, против них применили оружие – что им нужно было идти на дно, как крейсер "Варяг"? Ради чего? Тем более, на них напали в нейтральных водах, а это фактически пиратство.

Потому, сдавшись в плен в такой ситуации, они поступили правильно. Ведь сама операция не имела никакого логического объяснения и никакого военного смысла. Муженко, выступая с трибуны Верховной Рады, подтвердил, что, получив отказ от диспетчера керченского порта, морякам сказали все равно идти дальше, фактически на прорыв.

Считайте, что моряки не стали выполнять преступный приказ, потому что, если бы инцидент состоялся под Керченским мостом, в захваченных Россией территориальных водах, которые РФ считает своими, все это имело бы совершенно другие последствия.

Поэтому я бы не осуждал моряков. Они все сделали правильно. Жаль, конечно, что ребята пострадали. Но в политическом смысле они выиграли это сражение.

Американская разведка очень внимательно следила за происходящим. И, как только их захватили, сразу же были выложены маршруты, отслеженные спутником и координаты точки захвата наших кораблей. Таким образом, было показано, что Россия – страна-пират, это Сомали в районе Крыма. Естественно, на Россию начали давить, используя эту историю как факт нарушения международного морского права Российской Федерацией.

nikolenkot.: Як ви ставитеся до ідеї створення вільної економічної зони на Донбасі? Які наслідки це матиме і як вплине на подальший хід врегулювання ситуації на сході?

Олег Жданов: Это – дележ шкуры неубитого медведя. Нужно сначала вернуть эти территории, а уже потом определять их экономический статус.

К тому же, учитывая ту разруху на Донбассе, которую мы сейчас наблюдаем, с вывезенными заводами и предприятиями, не знаю, какие нужно создать благоприятные условия для инвесторов, чтобы народ туда пришел с чемоданом денег и начал что-то отстраивать или вкладывать в этот регион.

Потому это – заявление ради заявления.

Алексей: Поделитесь, пожалуйста, вашим видением того, как дальше будет развиваться ситуация в Беларуси: как долго может продолжаться такой протест, когда психанет батька и разгонит его, да и поможет ли ему это?

Олег Жданов: Лукашенко протест уже фактически перемолол. Сейчас протесты идут на спад.

Я думаю, еще одну каденцию Лукашенко усидит на своем посту. Он предложит какую-нибудь конституционную ассамблею, начнет кормить народ обещаниями, что все изменится. Разве что прилетит в Беларусь "черный лебедь" и кардинально изменит ситуацию. Но, в целом, Лукашенко держит происходящее под контролем.

Читайте такжеЛукашенко понимает, что его время подходит к концуПотому, в конечном итоге, протесты сойдут на нет. Даже сакральная жертва – убийство парня, протестующего – не послужила толчком для того, чтобы белорусы массово вышли на улицы и начали строить баррикады, как это было в Украине.

Белорусы постепенно прозревают, что Россия, оказывается, не такой уж им друг, товарищ и брат. Но, в общем-то, они ждут помощи оттуда и с надеждой смотрят на Москву.

Еще один важный момент. Не понятно, насколько белорусы осведомлены о реалиях капиталистического мира. Мы-то варимся в этой каше уже 30-й год, а они живут в Советском Союзе, причем в одном из лучших его вариантов. Допустим, завод в Беларуси, который производит чапельники, работает не потому, что кому-то нужны эти чапельники, а чтобы создать рабочие места и платить зарплату рабочим. Лукашенко мечется и везде старается впихивать товары белорусских производителей. Да, он на этом "нагревается", но при этом он дает возможность людям иметь рабочие места и получать зарплату, а не стоять на базаре с сумками из Стамбула, продавая турецкий товар.

Потому я думаю, что эту каденцию Лукашенко досидит, а дальше – посмотрим. Скорее всего, будет искать преемника. Ведь даже Москва не смогла вмешаться настолько серьезно, чтобы склонить Лукашенко к подписанию союзного договора и резкой интеграции Беларуси в объединенное государство. Ведь для Путина это было бы очень выгодно, так как изменилось бы юридическое лицо, а, соответственно, все санкции, которые вводились против РФ, автоматически обнулились бы. Но – Лукашенко пока ситуацию держит под контролем.

Thomas: Как-то Вы говорили, что НАТО грозит политическая смерть, а юридический развал – вопрос нескольких лет. Вы придерживаетесь такого же мнения и после избрания Байдена?

Олег Жданов: Да, я считаю, что НАТО может развалиться. На две организации – прозападную и провосточную.

Прообраз "Восточного НАТО", нового военного блока, уже фактически создан. Есть фундамент этого блока. Сначала был Балтийско-черноморский союз, потом мы подписали соглашение "Люблинский треугольник", а сегодня Британия уже поднимает вопрос о Триморье (Балтика, Черное и Каспийское моря).

Основой для военного союза может стать наш "укрлитполбриг". Сюда может подтянуться Грузия, Турция, Болгария и Румыния.

Это вопрос времени, потому что противоречия между Европой и США будут только нарастать. Хоть Германия и просит не выводить американские войска со своей территории, и, скорее всего, они там останутся, во всяком случае, Байден будет способствовать этому. Если Байдену удастся справиться с политической ситуацией на Европейском континенте, он просто сгладит острые углы и оттянет полуразвал НАТО на несколько лет.

Cfyz: Ваши ответы на вопросы показывают вашу компетентность в знании положения дел в ВСУ. Карабах, блицкриг Азербайджана. В условиях отсутствия демократии в государстве создана современная армия. Украина в условиях демократии с постоянной коррупцией в ВСУ и бесперспективности изжить это явление. Нам не светит иметь современную армию до тех пор, пока в государстве не будет авторитаризма, и пока лидер не будет опираться на ВС в вопросах внешней политики?

Олег Жданов: Конечно, "не светит". Пока в Украине у руля будут стоять политики, а не государственные деятели, нам это "не светит".

Даже сегодня идет массовое сворачивание программ. Посмотрите хотя бы на гособоронзаказ (это сумасшедший маркер!): мы не сделали ничего из того, что планировали. На что мы надеемся? Что Б-52 и конвертопланы опять пролетят опять над Днепром в Киеве или пяти городах одновременно? Да, они показывают России, что это Украина – не ее сфера влияния.

Пока у нас не появится свой Шарль де Голль, который начнет заниматься вопросами суверенитета страны, у нас не будет сильной армии. Боеспособная армия является основой системы безопасности. Если и строить суверенитет, то начинать это делать нужно с армии.

Stephan: По вашим оценкам, за этот год украинская власть приблизила хоть на грамм решение проблемы Донбасса или мы топчемся на том же месте, что и при Порошенко, или хуже того – произошел откат? Ваш прогноз: когда вопрос Донбасса будет решен, и в чью пользу?

Олег Жданов: Мы даже не топчемся на месте – мы пытаемся сами себя затолкать в тупик. Если предыдущая власть нас завела в угол, то сейчас мы втискиваемся в него так, чтобы уже быть не в силах из него выбраться.

В решении вопроса Донбасса абсолютно нет прогресса. Выше я уже объяснил непримиримость позиций России и Украины – разное видение ситуации из кремлевских башен и из окна кабинета на улице Банковой. Из-за этого прямо противоположного видения мы – в тупике.

Я так понимаю, Украина будет просто ждать решения наверху: когда нам спустят сверху решение, тогда что-то начнет меняться.

Если бы мы пять лет занимались формированием вооруженных сил, и на сегодняшний день у нас была бы серьезная боеспособная армия численностью хотя бы 150 тысяч человек, но не на советском вооружении, а оснащенная современными системами, то тогда мы могли бы предпринимать какие-то шаги, предлагать другие варианты, кроме "Минска". Ведь если ты стоишь перед стеной, то, наверное, стоит повернуть вправо или влево и попытаться найти дверь. Виталий Кличко сказал недавно гениальную фразу: "Через стены нам помогают проходить двери". И насчет "Минска" руководству нашей страны следует вслушаться в эту фразу – надо искать дверь, выход, а не биться головой в бетонную стену.

Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзияИначе мы просто усугубляем ситуацию, причем совершаем невозвратные действия. А это очень опасно для нас. Допустим, всестороннее прекращение огня – это невозвратное действие, в результате которого мы не можем ответить и подавить огневые точки противника для того, чтобы хотя бы защитить наших военнослужащих и мирное население в зоне конфликта. Мы сами себя подписали под это.

К сожалению, это – следствие внешнего управления. Когда внешний руководитель примет решение, тогда и будут подвижки в решении вопроса Донбасса. Сегодня мы не способны на самостоятельные решения.

Tim-tim: Почему украинская сторона торопит Россию с работой в ТКГ – есть какие-то новые наработки, обещающие прорыв, у Киева новые более прочные позиции на переговорах, власти просто надо что-то продемонстрировать в конце года как результат работы ТКГ? С чем связана спешка, ведь и нормандскую встречу на наивысшем уровне тоже Киев торопит…

Олег Жданов: Нужен результат. Нашей власти нужно продемонстрировать хоть какой результат своей работы за год украинскому обществу.

Это пример того, как необдуманность высказываний приводит к очень тяжелым политическим последствиям. Дедлайн (по выполнению шагов, необходимых для урегулирования ситуации на Донбассе, – Ред.) был установлен – один год. 9 декабря как раз истекает год с момента парижских договоренностей. А в результате – ничего. Потому сейчас власти нужно создать "индустриальный грохот", показать политическую активность, а потом сказать: "Мы не смогли. План предложили, но Россия не хочет его выполнять. На нормандскую встречу мы всех зовем, но никто не едет". При этом никто не будет вдаваться в подробности, почему никто не едет. А не едут потому, что нет результатов – Путин же сказал, что встреча будет, если будет, о чем говорить.

А о чем говорить? 11 марта этого года господин Ермак расписался на целом плане действий, и у Лаврова эта бумага с его подписью лежит. А что из этого плана выполнено – ничего. "Формула Штайнмайера" так и не имплементирована в законодательство Украины. Даже закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО до сих пор не пролонгирован Верховной Радой.

Олег Жданов / Главред

Lurdes: Вопрос присутствия российского ядерного оружия в Крыму до сих пор остается дискуссионным. Как вы считаете, могли ли оккупанты сосредоточить на полуострове ядерные силы, и в каком случае могут их задействовать?

Олег Жданов: Рано или поздно ядерные силы в Крыму появятся.

Ракетное вооружение создавалось Россией исключительно под ядерные боеприпасы. Осколочно-фугасная головная часть для ракет создавалась как учебно-боевая ракета для тренировки расчетов. Потом ее стали использовать в военных целях. Но это, скажем так, "золотые" боеприпасы.

Поэтому, раз уж в Крыму появились ракетные комплексы, значит, рано или поздно там появится и ядерный боезаряд. Тем более, что Россия начала восстановление военной инфраструктуры Крыма с ремонта существующей базы хранения ядерных боеприпасов и строительства новой. Таким образом, в Крыму на сегодняшний день две базы для хранения ядерных боеприпасов. И вопрос времени, когда они там появятся.

Плюс Россия превращает Крым в плацдарм для нанесения ядерного удара по вероятному противнику. Если на полуострове будут размещены "Искандеры", значит, цель сможет поражаться в радиусе 500 км. Если крылатые ракеты типа "Калибра" (РФ сейчас пытается сделать этот комплекс наземным, а так он морской), тогда – в радиусе 2,5 тысяч км. Если там будут ракеты нового поколения средней дальности в связи с тем, что договор (ДРСМД, – Ред.) развалился, то – 5,5 тысяч. Если же туда заедут комплексы "Тополь-М", то речь пойдет о 10-16 тысячах км.

Так что это абсолютно предсказуемое и правильное решение, с точки зрения военной политики Российской Федерации. Удивляться тут нечему – мы можем только возмущаться.

qwerty123: Сейчас, спустя год с начала коронавирусной эпопеи, верится ли вам, что этот вирус вырвался в свет случайно?

Олег Жданов: Нет, конечно. Есть уже множество объяснений, что он был создан искусственно, в лаборатории – он не природного происхождения. Уже установлено, что у короронавируса много общего с вирусом СПИДа.

Глобалисты когда-то предсказывали, что мировой экономический кризис начнется с востока и будет связан не с военными действиями, а с пандемией. Можно предположить, что птичий и свиной грипп, лихорадка Эбола, СПИД – все это были репетиции всемирной пандемии.

Большое подозрение вызывает одновременность распространения Covid-19 на такие большие территории: где Европа, а где – Китай. Не думаю, что десять человек могли привезти вирус в Европу и так сильно распространить его в первую волну в Италии, Испании, Германии, Франции и т.д.

Такое ощущение, что кто-то этот вирус "подбрасывает" с аэрозольки, прыскает из баллончика. По этому поводу много вопросов…

Думаю, это один из вариантов триггера для смены мировой системы.

Лис Микита: Як, по-вашому, пандемія ковіду змінить розклад сил у світі, бо складається враження, що Китай лише зміцниться, тоді як США та ЄС зануряться в глибоку кризу?

Олег Жданов: Я разделяю эту точку зрения. На сегодняшний день экономика Китая показывает довольно хороший рост, и там нет проблемы коронавируса. Хотя вирус – как писали в стишке: "В славном городе Ухане из могилы вышел зомби, а потом еще один…". Китай полностью решил проблему коронавируса, а потому он уже впереди планеты всей. За этот год, пока все болели, кашляли и чихали, китайцы создали самое крупное экономическое объединение в мире.

Китай стремится занять лидерскую позицию в мире. И, думаю, в результате этой пандемии расклад сил в мире существенно изменится.

Для Украины это не так страшно, потому что наша экономика и так развалена – тут нечему падать. В сложившейся ситуации мы полностью будем зависеть от внешних игроков и внешнего управления, которое или захочет нас поддержать, или захочет, чтобы мы провалились в экономическую яму.

А вот для ЕС, как и для мировой экономики, это – очень серьезный удар.

США сейчас вообще забыли о коронавирусе – там политические баталии. Чем все закончится для экономики США, пока не ясно.

А пока такие страны, как Китай, только наращивают мощь.

Надежда Майная