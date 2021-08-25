"Приднестровизация" от Кабмина: как предлагают возвращать Донбасс и Крым

Украина рискует скрытно ввести формулу Штайнмайера в законодательство, приняв правительственный законопроект 5844 / Фото Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (№5844), призванном очертить политику возвращения неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма в состав Украины. Несмотря на то, что в нем содержится ряд патриотических норм, немало в нем и рисков для государства – в частности, как уверяют эксперты, опрошенные Главредом, если закон примут в нынешнем виде, есть большая вероятность фактически признать оккупацию украинских территорий, не решая при этом конфликт с Россией.

Сначала выборы, потом - контроль над границей

Стоит отметить, что в первых же пунктах законопроекта за Россией закрепляется статус государства-агрессора - именно на нее документом возлагается ответственность за возмещение морального и материального вреда не только на Донбассе, но и в Крыму.

Этим законопроектом также признают незаконность раздачи РФ каких-либо документов на неподконтрольной Украине территории – согласно документу, это считается актом принуждения и не является причиной для лишения украинского гражданства.

Упоминается в проекте закона и о полномочиях органов власти и должностных лиц – так, им разрешается взаимодействовать с оккупационными администрациями исключительно с целью "обеспечения национальных интересов Украины для защиты прав и свобод человека и гражданина". При этом в нем содержится и статья, которой нардепам, депутатам местных советов и органов местного самоуправления запрещается налаживать связи с чиновниками с РФ и ее оккупационными властями на неподконтрольных территориях.

Кроме того, документом также определяется две части переходного периода – конфликтный и постконфликтный.

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Конфликтный период (тот, что, по сути, длится сейчас), согласно проекту, будет считаться завершенным, начиная с даты деоккупации неподконтрольного населенного пункта или района. Во время конфликтного периода отдельной статьей предполагается восстановление связей с оккупированными территориями, среди которых:

Содействие восстановлению нарушенных прав; Содействие обеспечению социально-экономических, экологических и культурных потребностей; Предоставление правовой и гуманитарной помощи (в том числе – международной); Содействие налаживанию и поддержанию экономических, финансовых, политических, социальных, информационных, культурных и других связей; Обеспечение доступа к учреждениям образования, здравоохранения, социальной защиты и средств массовой информации Украины; Восстановление почтовой связи.

Факт деоккупации устанавливается в том случае, если украинские силовики признают отсутствие в нем войск РФ.

Примечательно, что признавать ту или иную территорию деоккупированной будут по решению президента после того, как он заслушает совместное представление от силовиков – министра обороны, главы СБУ и министра внутренних дел. То есть ни о каком установлении контроля над границей, за которым следовала бы деоккупация (именно этот факт был камнем преткновения на переговорах ТКГ), речи в законопроекте не идет.

Читайте такжеНикакой амнистии для боевиков "ЛДНР": текст законопроекта по возврату Крыма и Донбасса в УкраинуКстати, выборы на оккупированных территориях проводить этим документом запрещается, но они могут быть назначены на деоккупированных территориях.

Отдельно оговаривается и вопрос амнистии – в частности, она, согласно законопроекту, не применяется к тем, кто не совершал правонарушений на неподконтрольных Украине территориях. В то же время амнистия будет распространяться на тех, кто совершил преступление, которое:

Подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда; Определено статьей I Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлений против человечности (в том числе пытки, убийства и т.д.); Предусмотрено разделом I Особой части Уголовного кодекса (преступления против территориальной целостности, диверсия, шпионаж, госизмена), будучи при этом должностным лицом оккупационных администраций.

К слову, оговорено в законе и ограничение для участия в местных выборах на неподконтрольной территории - в частности, не имеют права на участие в выборах лица, которые содействовали или не препятствовали оккупационному режиму. Однако эти ограничения не распространяются на тех, кто:

обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и в результате своей деятельности не нанес умышленно вреда жизни и здоровью граждан;

находился в составе оккупационных сил Российской Федерации по принуждению или против своей воли и вследствие своей деятельности не нанес умышленно вреда жизни и здоровью граждан.

Помимо этого, законопроект осовременивает терминологию - в частности, вводит понятия такие понятия как "конвалидация" (процедура признания действительной ничтожной сделки) и "контактная линия" вместо линии разграничения.

Много "белых пятен"

Как написал на своей странице в Фейсбуке советник вице-премьера Алексея Резникова Богдан Чумак , правительственный законопроект впервые за 7 лет четко определяет направление государственной политики в вопросах агрессии, временной оккупации, деоккупации и реинтеграции и "называет вещи своими именами".

Однако эксперты в отношении законопроекта более категоричны. По словам бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывшего глава Луганской ВГА Георгия Туки , в опубликованном законопроекте немало "белых пятен".

"У меня отсутствует ощущение комплексного подхода в создании этого проекта. Такое ощущение, что из разных документов – как действующих, так и наработанных – наковыряли и слепили в единый текст. В нем есть много противоречий, хотя этот документ должен быть безупречным, поскольку на его основании как закона будет проводится огромное количество юридических действий. Потому что сейчас даже введение, например, такого термина как "контактная линия" может создать множество проблем гражданам. Так как все нормативные акты должны оперативно приведены к единой терминологии (чего не успевают делать министерства), это может привести к путанице – старые законы перестанут действовать, и потому у людей могут возникнуть трудности при пересечении границы с неподконтрольными территориями", - отмечает Тука. И добавляет, что основная причина появления законопроекта именно сейчас – в выполнении политического обещания, данного Зеленским. "Ранее президент публично дал поручение правительству о подготовке документа до сентября текущего года. И теперь те люди, которые отвечали за это – подготовили документ по принципу "На тебе, Боже, что мне не гоже", - сказал Тука.

Читайте также"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по ДонбассуСхожего мнения придерживается и бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бабин . Он напоминает, что это уже вторая попытка правительства довести этот законопроект до парламента. "В прошлый раз он был раскритикован в пух и прах – как со стороны общественных активистов, так специалистов и госорганов и был существенно доработан. Нельзя сказать, что эта версия стала хуже, но его минус в том, что он писался на основе двух мантр – конвалидации и переходного правосудия. Именно это подверглось критике в прошлый раз и было исключено сейчас – остались лишь некоторые упоминания. Но главное в другом. Этим законом хотят заменить два других – закон 2014 об оккупированном Крыме и 2018-го об оккупированном Донбассе. Но многие вопросы, которые есть в тех законах, в частности, подсудность, вопросы гарантий гражданам – в этой редакции потеряны. И если он будет принят в текущей редакции, то это приведет к некоему правовому вакууму", - считает Бабин.