Что Трамп приготовил для Украины после своей инаугурации: неожиданный сценарий

Шамшур также считает, что очень важным остается вопрос, будет ли продолжена военная поддержка Украины.

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Что Трамп приготовил для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОПУ

Ключевые тезисы Шамшура:

Трамп может встретиться с Путиным после инаугурации

Продолжит ли Трамп военную поддержку Украины

В интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и во Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал, какими могут быть первые шаги Трампа по ситуации в Украине и войне после инаугурации.

"Я считаю, что прежде всего можно ожидать определенных контактов или даже встречи Трампа с Путиным. Это, по моему мнению, вполне вероятно. Очевидно, Трамп обнародует свой план. Произойдет ли это до встречи или после нее - уже вопрос дипломатической тактики, посмотрим, как это будет выглядеть", - отметил бывший посол.

Шамшур также считает, что очень важным остается вопрос, будет ли продолжена военная поддержка Украины.

"Слава богу, хотя и с опозданием, Байден делает все возможное, используя те ресурсы, которыми он располагает, для помощи Украине. На время этого, вероятно, хватит, чтобы удержать наши позиции", - добавил он.

Однако в дальнейшем будет критически важно, действительно ли Трамп, как он обещал, сократит эту помощь, обусловив ее тем, готовы ли европейцы за это платить.

"Это, конечно, очень болезненно повлияет на наши военные возможности. Мы должны быть готовыми. Как всегда, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, наиболее реалистичному сценарию", - добавил Шамшур.

Смотрите видео интервью Олега Шамшура Главреду о заявлениях Трампа по Украине:

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что этот пакет будет последним пакетом военной помощи Украине во времена администрации президента США Джо Байдена.

США готовят план обороноспособности Украины. В Германии будет составлен план обороноспособности Украины для поддержки создания надежных сил сдерживания до 2027 года. Иностранные лидеры будут обсуждать усиление Украины системами противовоздушной обороны и многое другое.

Аналитик Роберт Каган сообщил, что поражение Украины в войне создаст угрозу для США. Важной для украинской стороны является поддержка со стороны США, которая должна продолжиться и после официального вступления в должность президента Штатов Дональда Трампа.

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