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После 24 февраля каждое мое утро начинается молитвой - Светлана Лобода

Анна Подгорная
Мария Тупик
7 апреля 2023, 16:04 обновлено 7 апреля, 16:20
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Вернется ли Светлана к концертам в РФ, как она справляется с хейтом, какие творческие и благотворительные планы строит - все это в эксклюзиве для Главреда.
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Главред

В откровенном интервью для Главреда Светлана Лобода рассказала про родной Ирпень, как ее старшая дочь поняла, что такое война, почему не переводит старые песни на украинский язык, а также поделилась щемящей историей про девочку, которую артистка взяла под свое крыло, и помогает ей справиться с тяжелым случаем болезни суставов.

Светлана Лобода
Светлана Лобода в Ирпене / пресс-служба певицы

Света, вы стали петь на украинском языке, одна из песен - "Молитва". Вам сложно писать треки на родном языке?

На самом деле, в моем репертуаре всегда были песни на украинском языке. К сожалению, я не пишу их сама и песня должна найти меня. Много лет авторы присылали 95% материала на русском языке, поэтому, в моем репертуаре украинских песен было немного. Но сейчас ситуация поменялась, поменялся и мой репертуар. Что касается "Молитвы", это скорее не песня, а высказывание. С 24 февраля каждое мое утро начинается молитвой, каждый вечер ею заканчивается, поэтому, когда ко мне попал этот трек, он совпал с моим внутренним состоянием.

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Вы совсем недавно выпустили новый альбом "Made in U". Что он значит для вас лично?

Я очень горжусь этим альбомом. Когда я закончила запись финального трека и полностью прослушала его от начала до конца - сказала команде, что это лучшее, что я на сегодняшний день создавала.

Он был записан за очень короткий срок и начался с большого преодоления: я не понимала уместна ли тогда в принципе была музыка. Но после первого сольного концерта, который состоялся в Риге летом 2022 года, вдохновившись зрителями, я впервые за долгое время вернулась в студию. И, конечно, я была невероятно счастлива, когда за первый же день альбом набрал более миллиона прослушиваний в спотифай и возглавил хит-парады более десяти стран.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram/LOBODA

Сейчас в России началась травля пропагандистами Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые публично поддержали Украину. Максима Галкина признали иноагентом, хотят запретить ему приезжать в Россию. Алла Борисовна, как мудрая женщина, увезла своих детей и покинула Москву. У вас была возможность поговорить с Галкиным и Пугачевой? Ведь на "Новой Волне" в Сочи вы исполняли ее песню, которая была у всех на устах. Пугачева вас лично поддерживала.

Алла Борисовна и Максим всегда приезжали на все мои большие концерты, мы с дочкой несколько раз бывали у них в гостях. Я все время чувствовала поддержку от них и даже в такой сложной ситуации, когда их семья подверглась беспрецедентным гонениям, они не отступили от своих принципов и выбрали сторону правды. Это вызывает глубокое уважение. К сожалению, пока мы не пересеклись лично. Скоро у меня концерт в Тель-Авиве, может там удастся их обнять.

Вы сейчас с кем-то из российских артистов продолжаете общаться?

Нет.

Сейчас многие украинские артисты признаются, что работать с российскими коллегами было сложно: продюсеры и организаторы мероприятий обеспечивали им лучшие условия, тогда как украинских считали вторым сортом. Ощущали ли вы к себе предвзятое отношение из-за украинского происхождения?

Первый раз такое слышу. Все отношения между организаторами и артистом регламентируются райдером. В нашем случае, условия выполнялись всегда.

Как вы справляетесь с хейтом, который обрушился на вас в Сети? Есть ли у вас свой универсальный способ бороться с этим?

Я просто не обращаю на него внимания, живу честно, прежде всего сама с собой, стараюсь максимально помогать людям и выполнять свою работу на 100%.

Хоть за последнее время вы выпустили много песен на украинском языке, русскоязычные треки продолжают быть в вашем репертуаре. Недавно Тина Кароль заявила, что отказывается исполнять свои песни на русском языке, Оля Полякова перевела свои хиты на украинский язык. Вы думали над этим, чтобы, например, исполнить свои знаменитые хиты "К черту любовь", "40 градусов" на украинском?

Сегодня весь мой русскоязычный репертуар в Украине ограничен и я понимаю почему - такие исторические обстоятельства. Я разделяю значимость украинского языка сегодня - это щит, это броня. Я поддерживаю это. Новых украиноязычных песен в моем репертуаре стало в разы больше, а будет ещё больше. Мой русскоязычный материал - это история меня, которую я не хочу переписывать. Для меня русский язык - это всего лишь инструмент коммуникации с более широкой аудиторией моего творчества. Я буду использовать его и дальше, поскольку не готова отказаться от своих поклонников по всему миру.

Поете ли вы своим дочерям на ночь украинские колыбельные?

Сейчас читаю им украинские сказки. А иногда мы с мамой устраиваем для них вечера украинского языка.

Света, как вы объяснили своим дочкам, что в Украине - война?

С Евочкой у нас был серьезный разговор, ей тяжело дался переезд. В подростковом возрасте сложнее привыкать к новому месту, новым людям. Но после того, как я показала ей видео происходящего в Украине, она заплакала и поняла все, о чем мы говорили ранее. А Тиля сейчас еще очень мала и мы стараемся сохранить у нее ощущение беззаботного и счастливого детства.

Какую украинскую народную песню в собственной обработке хотели бы исполнить на большой сцене?

Весь прошлый год наши туровые концерты начинались с песни Скрябина "Нікому то не треба" и заканчивались украинской песней "Щедрик" композитора Леонтовича, которая давно стала народной и визитной карточкой украинской культуры по всему миру. Это было сильно и символично. Люди поднимали украинские флаги и зал пел вместе со мной.

Как ваш мужчина поддерживает вас и чем помогает?

Я всегда старалась быть самостоятельной и не перекладывать решение своих проблем на кого-то. Но, конечно, когда рядом сильный достойный мужчина, это дает много сил и уверенности. Сложные ситуации либо объединяют семью, либо люди не могу через них пройти и пары расстаются. У нас в семье принято поддерживать друг друга, особенно когда тяжело.

Светлана Лобода

Кто сейчас вдохновляет вас на создание новых песен и когда можно будет услышать новый хит на украинском?

Меня всегда вдохновляла моя семья и мой зритель. Когда ты видишь, какой отклик в сердцах находит твое творчество, просто невозможно останавливаться. Поэтому, я уже начала работать над новым материалом и в ближайшее время, я надеюсь, смогу снова вас порадовать

Света, как думаете, когда эта война с Россией может закончиться? Готовы ли вы будете вновь приехать в Россию с концертами?

Я надеюсь, что совсем скоро Украина победит и вновь станет целостной, свободной и процветающей. Что касается концертов, моя позиция неизменна - при нынешней власти никакие мои выступления там невозможны.

Лобода в Киеве
Лобода в Киеве / пресс-служба

Ваш родной город Ирпень серьезно пострадал из-за атаки российских оккупантов. Вы лично принимаете участие в процессе восстановления города и сколько денег перечислили?

Я неоднократно посещала мой город Ирпень, общалась с его жителями, оказываю как адресную помощь, так и принимаю участие в восстановлении домов в городе. Для меня важно, чтобы всё, что оговариваем с людьми на встречах, было выполнено, а главное - качественно и эффективно. Я сотрудничаю с фондом "Душа", который аккумулирует средства, полученные от моих концертов, направляет их туда, где это необходимо сегодня и осуществляет контроль за их использованием.

На сегодняшний день общая сумма помощи составила более 400 000 евро, эти деньги были направлены абсолютно на разные адресные нужды и благотворительные фонды, а касательно Ирпеня, порядка 140 000 евро уже было вложено в восстановительные работы разрушенных домов. И я продолжаю работать и двигаться дальше.

Лобода в Ирпене
Лобода в Ирпене / пресс-служба певицы

Светлана, предлагаем небольшой блиц на 3 вопроса. Любовь для вас?

Свобода.

Что вы никогда не сможете простить?

Предательство.

Украина для вас?

Это мои корни, мой род, моя любимая земля.

Успех нового альбома "Made in U", который стал абсолютным лидером по прослушиваниям в Украине спустя всего несколько часов после релиза, конвертируется в помощь еще одной украинской семье. За счет средств с прослушивания новой пластинки на стриминговых платформах, моя команда, совместно со строительной компанией Save Home, планирует установить новый дом для семьи медсестры больницы "Охматдет" из села Шпитьки Киевской области. Вместе с мужем и дочерью они уже год живут в самодельном вагончике, после того как их дом был полностью разрушен россиянами в начале войны.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / пресс-служба певицы

Светлана, мы узнали, что вы взяли под свою опеку девочку с тяжелым заболеванием?

Я посетила Киевскую Городскую Детскую Клиническую Больницу №1, дабы передать необходимую помощь и поддержать маленьких пациентов.

Взяла юную девочку Киру со сложным случаем болезни суставов под свою опеку и уже я со своей командой организовываю ей необходимое реабилитационное лечение в Вильнюсе.

Светлана Лобода
Светлана Лобода взяла под опеку девочку Киру / пресс-служба певицы

Светлана Лобода

Светлана Лобода
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