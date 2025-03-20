Ремонт влетит в копеечку: почему нельзя выключать двигатель сразу после поездки

Эта простая рекомендация позволит водителям избежать лишних затрат на ремонт.

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Важная рекомендация для водителей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему не стоит глушить двигатель сразу после поездки

Как резкие температурные перепады влияют на детали автомобиля

Многие водители допускают ошибку, выключая двигатель сразу после остановки автомобиля. Если выдержать паузу в 30-60 секунд, вы сможете сэкономить немного денег на ремонте автомобиля. Главред разбирался, почему опытные водители не глушат двигатель сразу после поездки.

Как пишет портал Автопилот, во время работы двигатель и турбина нагреваются до высоких температур.

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Если водитель резко выключает мотор, то циркуляция масла прекращается, а горячие детали транспортного средства охлаждаются неравномерно.

Из-за резкого изменения температуры металл может деформироваться, а турбокомпрессор и подшипники быстро выйдут из строя.

Эксперты отмечают, что водителям, у которых бензиновые автомобили без турбины стоит также придерживаться этой рекомендации.

Ведь если выключить двигатель сразу после долгой поездки или в жару, система охлаждения не успеет восстановить нормальную температуру, и антифриз в цилиндровом блоке может закипеть. В результате могут появиться трещины в головке блока.

Опытные водители подчеркивают, что двигатель должен работать на холостом ходу еще некоторое время после остановки. Работа должна быть непродолжительной, однако глушить двигатель сразу нельзя.

Например, в больших городах, где трудно найти время для паузы, перед остановкой стоит снижать обороты, постепенно переключаться на нейтральный ход и двигаться накатом. Это поможет избежать температурных перепадов.

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