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День ангела Нины: сердечные поздравления, милые картинки и открытки имениннице

26 января 2022, 13:38

Поздравления с днем ангела Нины в прозе и стихах, красивые открытки - в подборке Главреда.

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День ангела Нины 2022 / depositphotos.com/

27 января отмечается день Нины по церковному календарю. Православная церковь почитает святую, которая проповедуя учения Господа, принесла христианство в Грузию.

Православный календарь на 2022 год напомнит о важных церковных датах, родительских субботах, днях начала постов и религиозных праздниках.

О том, кого поздравить с именинами в последнем месяце зимы, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Имя Нина имеет несколько версий происхождения. С ассирийского оно переводится как "царственная", "величественная". На иврите это имя звучит как "правнучка". С грузинского оно переводится как "юность", а на языке древних шумеров Нина – "госпожа".

С самого раннего детства в характере Нины просматриваются волевые черты. Эти женщины твердо знают, что они делают. Целеустремленность и трудолюбие этих дам – часто помогает добиваться успехов в карьере. Они много внимания уделяют саморазвитию и обучению. Такие женщины проверяют дружбу временем и не бросают слов на ветер.

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День Нины – картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с Днем Святой Нины! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царил мир и лад! Желаю, чтобы Святая Нина помогала вам во всём!

***

Пускай твоя святая защитница никогда не оставит тебя в жизни. Пускай она всегда смотрит за тобой, оберегает от бед и указывает верный путь и правильные решения. Желаю жить с добром и светом в сердце, тогда ты будешь окружена любовью, уважением и пониманием. Желаю здоровья и благополучия, наша дорогая и любимая Ниночка. С Днем ангела!

День Нины картинки
День Нины картинки

***

Поздравляю с Днём Святой Нины. От всей души желаю сильной веры и крепких сил, добрых чудес в жизни и светлых надежд на лучшее. Пусть душа и сердце будут полны искреннего милосердия и чистой любви. Желаю всегда находить верный путь в жизни и разделять добрую радость с окружающими.

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День Нины открытки

***

Ниночка, твои именины связаны с чествованием святой Нины! Желаем тебе такого же упорства в жизни, настойчивости, которыми обладала эта незаурядная женщина! Пусть она всегда помогает тебе во всех делах!

***

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

День Нины картинки
С днем ангела, Нина

***

Пусть Нина святая от бед защитит

И веру в сердцах навсегда сохранит,

Добавит тепла, доброты и смиренья,

Чтоб было прекрасным всегда настроенье.

По жизни всегда и во всем помогает,

В лихих ситуациях оберегает,

Как ангел небесный следит за тобою,

Чтоб шла только ровной и легкой тропою!

День Нины картинки
День святой Нины

***

Нина, Ниночка, Нинок,

Праздник твой сегодня,

Небеса пусть дарят радость,

Благодать Господню.

Пусть тебя Святая Нина

Защищает от всех бед,

Проведет сквозь неудачи,

Дарит сердцу яркий свет.

День Нины картинки
День Нины картинки
День Нины картинки
День Нины 2022
День Нины картинки
День ангела Нины
День Нины картинки
С днем ангела, Нина

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День ангела
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела Нины: сердечные поздравления, милые картинки и открытки имениннице». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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