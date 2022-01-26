День ангела Нины: сердечные поздравления, милые картинки и открытки имениннице

Поздравления с днем ангела Нины в прозе и стихах, красивые открытки - в подборке Главреда.
27 января отмечается день Нины по церковному календарю. Православная церковь почитает святую, которая проповедуя учения Господа, принесла христианство в Грузию.
Православный календарь на 2022 год напомнит о важных церковных датах, родительских субботах, днях начала постов и религиозных праздниках.
О том, кого поздравить с именинами в последнем месяце зимы, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.
Имя Нина имеет несколько версий происхождения. С ассирийского оно переводится как "царственная", "величественная". На иврите это имя звучит как "правнучка". С грузинского оно переводится как "юность", а на языке древних шумеров Нина – "госпожа".
С самого раннего детства в характере Нины просматриваются волевые черты. Эти женщины твердо знают, что они делают. Целеустремленность и трудолюбие этих дам – часто помогает добиваться успехов в карьере. Они много внимания уделяют саморазвитию и обучению. Такие женщины проверяют дружбу временем и не бросают слов на ветер.
День Нины – картинки, открытки и поздравления
Поздравляю с Днем Святой Нины! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царил мир и лад! Желаю, чтобы Святая Нина помогала вам во всём!
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Пускай твоя святая защитница никогда не оставит тебя в жизни. Пускай она всегда смотрит за тобой, оберегает от бед и указывает верный путь и правильные решения. Желаю жить с добром и светом в сердце, тогда ты будешь окружена любовью, уважением и пониманием. Желаю здоровья и благополучия, наша дорогая и любимая Ниночка. С Днем ангела!
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Поздравляю с Днём Святой Нины. От всей души желаю сильной веры и крепких сил, добрых чудес в жизни и светлых надежд на лучшее. Пусть душа и сердце будут полны искреннего милосердия и чистой любви. Желаю всегда находить верный путь в жизни и разделять добрую радость с окружающими.
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Ниночка, твои именины связаны с чествованием святой Нины! Желаем тебе такого же упорства в жизни, настойчивости, которыми обладала эта незаурядная женщина! Пусть она всегда помогает тебе во всех делах!
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Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе, Нина, здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!
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Пусть Нина святая от бед защитит
И веру в сердцах навсегда сохранит,
Добавит тепла, доброты и смиренья,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье.
По жизни всегда и во всем помогает,
В лихих ситуациях оберегает,
Как ангел небесный следит за тобою,
Чтоб шла только ровной и легкой тропою!
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Нина, Ниночка, Нинок,
Праздник твой сегодня,
Небеса пусть дарят радость,
Благодать Господню.
Пусть тебя Святая Нина
Защищает от всех бед,
Проведет сквозь неудачи,
Дарит сердцу яркий свет.