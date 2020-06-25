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С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки

Поздравления с Днем моряка – своими словами в прозе, смешное поздравление моряку в стихах, короткое смс или красивые открытки с Днем моряка – подобрал Главред.

25 июня 2020, 06:01
День моряка 2020 - поздравления с Днем моряка прикольные и ураганные
День моряка 2020 - поздравления с Днем моряка прикольные и ураганные

День моряка 2020 отмечается в этот четверг, 25 июня. Праздник проходит под эгидой ООН, так что в этот день дарят поздравления с Международным днем моряка. Есть еще День моряка-подводника – но тот празднуется в марте.

Моряк – призвание души. Это одна из самых романтичных профессий – но в то же время нелегкий труд, связанный с риском и буйством стихии.

Нужно быть на одной волне с моряком – чтоб подобрать ему правильное поздравление с Днем моряка. Поэтому Главред очень тщательно подбирал поздравления с Днем моряка – своими словами в прозе, смешное поздравление моряку в стихах, короткое смс или красивые открытки с Днем моряка.

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День моряка – поздравления в прозе, стихах и смс

Мой моряк, да сколько б ты ни плавал,

Не смогу тебя я позабыть!

Возвращайся в порт, морской мой дьявол,

Тебя хочу любить!

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***

Моряки, почет вам и слава,

И возвращения счастливого к причалу,

Пускай фортуна вам улыбается всегда,

И ветерок попутный дует пусть слегка.

Пусть под килем семь футов всегда,

Пусть будет в радость вам работа,

Пускай утонут тревога и беда,

Пусть будет благосклонной к вам судьба.

***

Дорогой наш моряк! Желаем, чтобы каждый твой морской поход, всегда благополучно заканчивался и приносил только прибыль, невероятные приключения и душевой удовлетворение. Всегда оставайся таким же матерым, сильным, смелым морским волком, таким же хитрым, умным и прозорливым тертым калачом и помни, что есть тихая, уютная гавань, где тебя очень любят и всегда ждут. С Международным днем моряка!

***

Попутным ветер будет пусть,

Погода в доме – свежим штилем,

Забудь печаль, тоску и грусть,

Футов семь тебе под килем!

Желаю счастье добывать трудом,

Чтобы ты был наградой отмечен,

Пусть будет полной чашей дом,

А в нем – ждет лучшая из женщин!

***

Пусть в жизни, как в море, и волны будут, и штиль. Только желаю я волн от чувств и радости, а штиль от проблем и невзгод. Желаю ветра попутного, а солнца теплого и только вперед вели чтоб пути. Поздравляю!

***

Матросов мы и капитанов,

Сегодня поздравляем

Пусть будет счастья океан

Любви в семье желаем!

Пусть не сломает Вас волна,

А принесет удачу.

Пусть Ваша жизнь будет полна,

Счастливых дней в придачу!

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***

Поздравление с Днем моряка женщине – сестре:

Дорогая моя сестренка! Ты занялась нелегкой работой. Принято считать, что женщина на корабле – это к несчастью. Да что бы они без тебя делали?! Ты лучший повар во всей флотилии! Только благодаря тебе мужчины едят любимые блюда! От мужского коллектива и от себя лично желаю тебе оставаться такой же умницей и красавицей!

***

Поздравление с Днем моряка брату:

Любимый братишка! Поздравляю тебя с Днем моряка! Ты выбрал профессию по зову души и сердца. Работа твоя не легка, но что может быть романтичнее? Ты на своем месте! От всей души желаю тебе спокойной воды, ясной погоды, радостных дней, крепкого здоровья, финансового роста и огромной удачи во всех твоих добрых делах!

***

Поздравление с Днем моряка короткое:

Морякам всем – поздравлений!

В жизни – памятных мгновений,

Удачи, счастья и тепла!

Пусть будут не страшны шторма!

***

Хоть ты в море, хоть на суше,

Счастлив будь, моряк, всегда!

Пусть работой ты загружен,

Отдыхай, хоть иногда!

В этот день тебе желаю

В море радости купаться,

Но в веселье утопая,

На плаву всегда держаться!

***

В Международный день моряка хочу пожелать веселых песен на палубе корабля твоей жизни, благополучных и счастливых маршрутов без штормовых предупреждений и возможных бунтов на корабле. Желаю крепчайшего здоровья, невероятных сил и самой верной любви.

***

3 смс - 169 символов:

В День моряка желаю

Сил крепких, как гранит,

Пусть море, набегая,

Печали поглотит!

Удача, как цунами,

Тебя накроет вмиг,

Чтоб ты в своем призванье

Больших высот достиг!

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