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День таможенника Украины – поздравления, красивые открытки и душевные картинки к празднику

25 июня 2022, 08:00

Поздравления с Днем таможенника в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки - в подборке Главреда.

С днем таможенника
С днем таможенника / depositphotos.com// Amazing Ukraine

Свой профессиональный праздник работники таможенной службы Украины отмечают 25 июня.

Таможенная структура Украины контролирует границы государства и стоит на страже целостности страны. Таможенники занимаются вопросами перемещения граждан и товаров на территорию Украины и следят за тем, чтобы потенциально опасные личности или запрещенные товары не проникали в страну.

И хоть День таможенника 2022 не государственный праздник, в этом году он выпадает на субботу 25 июня. Это отличный повод отметить этот день в кругу родных и близких. А поздравления с Днем таможенника своими словами или в стихах поможет поднять настроение виновнику торжества.

25 июня также отмечают свой профессиональній праздник моряки. Поздравления с Днем моряка и прикольніе картинки в подборке Главреда.

С днем таможенника – картинки, открытки и поздравления

Таможенники Украины, Вами честно и добросовестно, ответственно и мужественно, профессионально и сознательно выполняется долг перед службой и гражданами. Низкий поклон вам и искренние пожелания успехов в непростой и важной работе, жизни без бед, будьте здоровы и счастливы. С праздником!

***

Дорогие таможенники! Восхищает ваша внимательность, ответственность! Желаем, чтоб ваша служба была как можно спокойнее и мирнее, без всяких подозрительных личностей и предметов. Спасибо вам за вашу работу! С праздником!

С днем таможенника картинки
С днем таможенника картинки

***

Поздравляю с Днем таможенника! Есть же на свете люди, которым к лицу и форма, и служба, а их содержание – выше всяких похвал! Так и оставайся таким долгие, долгие годы! Держи службу и личную жизнь в полном порядке и уверенно иди к повышению!

***

С Днем службы таможенной Вас поздравляю,

Успехов, здоровья, любви и удачи!

Вам бодрости духа, надежд, позитива желаю,

Решались чтоб все на работе задачи.

В семье Вашей чтобы любовь лишь царила,

В душе чтоб всегда был и мир, и покой.

Чтоб жизнь Вашу радость чудес озарила,

С теплом Вам желаю всегда возвращаться домой.

С днем таможенника картинки
Поздравления с днем таможенника

***

С днем Таможни поздравляем

И удачи вам желаем.

Пусть всегда будут у вас

Острый ум и зоркий глаз.

Чтоб всегда здоровы были,

Контрабанду чтоб в страну не пропустили.

Наша таможня лучшая в мире,

Нет вам равных в ловкости и силе.

С днем таможенника картинки
С днем таможенника прикольное поздравление

***

Безопасность границы — в ваших руках,

Нам, к счастью, спится спокойно!

С такою защитой неведом нам страх,

Неведомы будут и войны.

Спасибо за службу, спасибо за труд,

Мы верим вам, наша таможня!

Мы знаем: конечно, враги не пройдут,

Ведь вам мы довериться можем.

С днем таможенника картинки
День таможенника 2022 в Украине
С днем таможенника картинки
С днем таможенника открытки
С днем таможенника картинки
День таможенника Украины поздравления

День таможенника
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