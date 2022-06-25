День таможенника Украины – поздравления, красивые открытки и душевные картинки к празднику

Поздравления с Днем таможенника в прозе и стихах, прикольные картинки и открытки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник работники таможенной службы Украины отмечают 25 июня.
Таможенная структура Украины контролирует границы государства и стоит на страже целостности страны. Таможенники занимаются вопросами перемещения граждан и товаров на территорию Украины и следят за тем, чтобы потенциально опасные личности или запрещенные товары не проникали в страну.
И хоть День таможенника 2022 не государственный праздник, в этом году он выпадает на субботу 25 июня. Это отличный повод отметить этот день в кругу родных и близких. А поздравления с Днем таможенника своими словами или в стихах поможет поднять настроение виновнику торжества.
25 июня также отмечают свой профессиональній праздник моряки. Поздравления с Днем моряка и прикольніе картинки в подборке Главреда.
С днем таможенника – картинки, открытки и поздравления
Таможенники Украины, Вами честно и добросовестно, ответственно и мужественно, профессионально и сознательно выполняется долг перед службой и гражданами. Низкий поклон вам и искренние пожелания успехов в непростой и важной работе, жизни без бед, будьте здоровы и счастливы. С праздником!
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Дорогие таможенники! Восхищает ваша внимательность, ответственность! Желаем, чтоб ваша служба была как можно спокойнее и мирнее, без всяких подозрительных личностей и предметов. Спасибо вам за вашу работу! С праздником!
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Поздравляю с Днем таможенника! Есть же на свете люди, которым к лицу и форма, и служба, а их содержание – выше всяких похвал! Так и оставайся таким долгие, долгие годы! Держи службу и личную жизнь в полном порядке и уверенно иди к повышению!
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С Днем службы таможенной Вас поздравляю,
Успехов, здоровья, любви и удачи!
Вам бодрости духа, надежд, позитива желаю,
Решались чтоб все на работе задачи.
В семье Вашей чтобы любовь лишь царила,
В душе чтоб всегда был и мир, и покой.
Чтоб жизнь Вашу радость чудес озарила,
С теплом Вам желаю всегда возвращаться домой.
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С днем Таможни поздравляем
И удачи вам желаем.
Пусть всегда будут у вас
Острый ум и зоркий глаз.
Чтоб всегда здоровы были,
Контрабанду чтоб в страну не пропустили.
Наша таможня лучшая в мире,
Нет вам равных в ловкости и силе.
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Безопасность границы — в ваших руках,
Нам, к счастью, спится спокойно!
С такою защитой неведом нам страх,
Неведомы будут и войны.
Спасибо за службу, спасибо за труд,
Мы верим вам, наша таможня!
Мы знаем: конечно, враги не пройдут,
Ведь вам мы довериться можем.