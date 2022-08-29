С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

Поздравления с 1 сентября, картинки и открытки ко дню знаний - в подборке Главреда.
День знаний 2022 в Украине отметят в четверг, 1 сентября. Тысячи украинских школьников сядут за парты в не самых простых условиях, однако в этот день и учителя и дети принимают поздравления.
О том, какие праздники ждут украинцев в начале осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.
Поздравления с 1 сентября - открытки и картинки
Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!
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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
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С Днём знаний, уважаемые наши учителя! Желаем вам весёлого и увлекательного учебного года без громких криков, но с громкими успехами! Пусть каждый день для вас и для ваших учеников будет плодотворным, насыщенным, интересным и важным. Желаем вам огромного запаса моральных и физических сил, терпения, воодушевления, уверенности, стойкости и доброты!
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Поздравляю с 1 сентября! Пусть ваш нелегкий труд, настойчивость и усердие зажгут в сердцах учащихся яркую искорку, из которой разгорится яркое пламя. Это неистовый огонь трудолюбия и любознательности, целеустремленности и энтузиазма. Желаю, чтобы ваши подопечные стремились к знаниям, и на каждом уроке вы ловили заинтересованные взгляды. Пусть любовь к детям, чувство справедливости и такта остаются главными мотиваторами в вашем призвании. Желаю крепкого здоровья и терпения, уважения и понимания, достатка и процветания, счастья и творческого подъёма!
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Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной,
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
***
Что в день знаний пожелать?
Никогда не уставать,
Все задания выполнять
Только на оценку пять.
Быть всегда на высоте,
Смело следовать к мечте,
Помнить, что залог успеха —
Меньше стресса, больше смеха.
***
Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!
***
Учителя! С днем знаний!
С осеннею порой.
Желаю процветания
В работе непростой.
Любви, тепла, везения,
Удачи без границ.
Улыбок, удивления,
Сияние детских лиц.
Чудес и вдохновения,
Здоровья на сто лет.
Движения, настроения,
Уверенных побед!
***
С чудесным праздником, днем знаний,
Позвольте нам вас всех поздравить,
Здоровья, счастья пожелать
И никогда не унывать.
Пусть дети будут все послушны
И будет вместе вам не скучно,
Пускай учебный новый год
Почет и радость принесет.