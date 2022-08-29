С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

1 сентября - картинки и поздравления / ua.depositphotos.com/

День знаний 2022 в Украине отметят в четверг, 1 сентября. Тысячи украинских школьников сядут за парты в не самых простых условиях, однако в этот день и учителя и дети принимают поздравления.

О том, какие праздники ждут украинцев в начале осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.

Поздравления с 1 сентября - открытки и картинки

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!

Видео дня

Картинки с 1 сентября

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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

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С Днём знаний, уважаемые наши учителя! Желаем вам весёлого и увлекательного учебного года без громких криков, но с громкими успехами! Пусть каждый день для вас и для ваших учеников будет плодотворным, насыщенным, интересным и важным. Желаем вам огромного запаса моральных и физических сил, терпения, воодушевления, уверенности, стойкости и доброты!

С 1 сентября открытки

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Поздравляю с 1 сентября! Пусть ваш нелегкий труд, настойчивость и усердие зажгут в сердцах учащихся яркую искорку, из которой разгорится яркое пламя. Это неистовый огонь трудолюбия и любознательности, целеустремленности и энтузиазма. Желаю, чтобы ваши подопечные стремились к знаниям, и на каждом уроке вы ловили заинтересованные взгляды. Пусть любовь к детям, чувство справедливости и такта остаются главными мотиваторами в вашем призвании. Желаю крепкого здоровья и терпения, уважения и понимания, достатка и процветания, счастья и творческого подъёма!

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Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

С Днем знаний картинки

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Что в день знаний пожелать?

Никогда не уставать,

Все задания выполнять

Только на оценку пять.

Быть всегда на высоте,

Смело следовать к мечте,

Помнить, что залог успеха —

Меньше стресса, больше смеха.

С Днем знаний 1 сентября

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Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

1 сентября картинки

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Учителя! С днем знаний!

С осеннею порой.

Желаю процветания

В работе непростой.

Любви, тепла, везения,

Удачи без границ.

Улыбок, удивления,

Сияние детских лиц.

Чудес и вдохновения,

Здоровья на сто лет.

Движения, настроения,

Уверенных побед!

Открытка с 1 сентября

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С чудесным праздником, днем знаний,

Позвольте нам вас всех поздравить,

Здоровья, счастья пожелать

И никогда не унывать.

Пусть дети будут все послушны

И будет вместе вам не скучно,

Пускай учебный новый год

Почет и радость принесет.

Картинки с 1 сентября