"С первым днем зимы!" - прикольные картинки и душевные поздравления

С первым днем зимы фото / ua.depositphotos.com/

Первый день зимы – 1 декабря – открывает череду зимних месяцев и новогоднего настроения с запахом мандаринов и еловой хвои. Зима принесет нам немало праздников, среди которых Новый год 2022, Рождество 2022, Китайский новый год и День святого Валентина.

Поздравления с первым снегом и оригинальные картинки также будут очень кстати, если первого числа украинские города накроет покрывалом пушистого снега.

О том, сколько выходных дней принесут нам новогодние праздники, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

С приходом зимы многие начинают задумываться о декоре дома на новогодние праздники. Чтобы приблизить магическую атмосферу и привлечь удачу в наступающем году, нужно правильно украсить дом. Необычные и бюджетные решения, в нашем материале: Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра.

Поздравления с первым днем зимы, прикольные картинки и открытки

Первый день зимы — это начало новой сказки, ведь именно зимой случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, дом наполняется магией уюта и тепла, мороз рисует картины на стеклах, а земля устилается белоснежным ковром! Пускай эта зима будет сказочно-прекрасной и дарит много замечательных событий!

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С первым днем зимы картинки

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С первым днем зимы! Пускай начало зимы станет началом нового, счастливого этапа жизни! Пусть снегом укроет все проблемы, пусть растают они как снежинки на ладони, не оставив ни следа! Свежести тебе, красоты и невероятных эмоций! Пусть первый день зимы вдохновит на кардинальные изменения в жизни!

С первым днем зимы поздравления

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С первым днем зимы! Пусть это прекрасное время года вы проведете рядом с теми, кого любите больше всего, прогуливаясь по замерзшему парку, любуясь снегом на верхушках деревьев, сидя у камина с любимой книгой или наряжая елку. Желаю насладиться зимним сезоном в полной мере, оставаясь энергичными и продуктивными.

Поздравления с первым днем зимы в картинках

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Пусть первый день зимы станет чистым листом новой сказочной жизни, в которой будет и счастье, и любовь, и радость, и светлая надежда. Пусть это время подарит настоящее зимнее волшебство, осуществит заветные мечтания и пошлёт искренние чувства.

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Вот пришел декабрь в дом,

С первым зимним вас деньком!

Принесет пусть счастье он

И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,

С новогодней кутерьмой,

С вьюжными метелями

И праздничными елями!

Поздравления с первым днем зимы открытки

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С самым первым днём зимы,

Сказочным, волшебным.

Поздравляю от души,

С днём великолепным.

Согревает пусть любовь,

Вас зимой морозной.

И счастливых вечеров,

Будем море просто.

Сказка в дом Ваш постучится,

Чудо совершится.

И заветная мечта,

В реальность превратится.

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В первый день зимы морозной

Я хочу вам пожелать,

Чтобы в стужу в своем сердце

Вам тепло лишь сохранять.

Чтоб пора веселых празднеств

Вам удачу принесла.

Не взирая на погоду,

Чтоб в душе весна цвела.

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Снег идет с первым днем зимы