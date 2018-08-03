Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата

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3 августа суд Бердянска постановил арестовать главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО и активиста Виталия Олешко с позывным Сармат. Артема Матюшина арестовали на два месяца без права внесения залога.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуроров. "Суд считает подозрение обоснованным. Защита может подавать на апелляцию в течение пяти дней", — заявил судья.

По словам прокурора, такая мера пресечения необходима, так как Матюшина подозревают в совершении особо тяжкого преступлении, при этом с его стороны уже была попытка скрыться. К тому же прокуратура опасается, что обвиняемый может незаконно влиять на опознавших его свидетелей.

Сам подозреваемый свою вину не признает и говорит об угрозах уже в своей адрес. Он заявил, что опасается за безопасность своей семьи. По версии его адвоката, Матюшина на месте преступления оказался случайно.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Позднее в Сети опознали одного из киллеров.