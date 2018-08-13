Месть и похищение. На Житомирщине убили 20-летнюю девушку

Анна Голубенко / "Журнал Житомира"

Убийство без вести пропавшей 2 августа 20-летней жительницы Житомира Анны Голубенко было связано с похищением местного бизнесмена в конце июня нынешнего года.

Соответствующую информацию озвучил Главка Нацполиции по Житомирской области Вячеслав Печененко. По его словам, девушку убили из-за мести. Пострадавший во время похищения житомирский бизнесмен решил «свести счеты» с Голубенко − поскольку полагал, что именно она предоставила похитителям данные, с помощью которых злоумышленникам удалось его выкрасть.

9 августа полицейские задержали подозреваемого в убийстве, а 10 августа суд взял его под стражу − без права внесения денежного залога.

Как считают журналисты, речь идет о похищении бизнесмена, которого в конце июня злоумышленники похитили из его киевского жилья и удерживали в гараже в Житомирской области, требуя «переписать» квартиру. Мужчине удалось скрыться от своих похитителей и обратиться в полицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли мертвой девушку с татуировкой кошки на груди.