Опубликовано видео ликвидации харьковского стрелка

В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп / hk.npu.gov.ua

В сеть выложили видео перестрелки между полицейскими и напавшим на горсовет Харькова.

На видео видно, что когда копы прибыли к зданию горсовета, то сам нападавший стрелок был в это время внутри. Из здания злоумышленник выскочил только через пару минут, с ходу в упор застрелив полицейского, старшего лейтенанта 29-летний Дмитрия Кириенко.

Полицейские применили в ответ табельное оружие и ликвидировали нападавшего, сейчас его личность устанавливается.

Как сообщил советник министра МВД, народный депутат Антон Геращенко у себя в Facebook, при нем было обнаружено два пистолета.

"Один – сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй – Байкал, также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов", – написал он.

Читайте такжеСтрельба в Харькове у горсовета, гибель копа: все, что известно о преступленииСейчас изучаются версии, чтобы определить мотивы нападавшего: "Одна из них, это то, что нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи. Другая версия касается возможных психических отклонений, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков. Взяты образцы для анализа на этот счет".

По словам Геращенко, о невменяемости стрелка говорит тот факт, что тот стрелял не только в охранников горсовета и копов, но и просто по колесам проезжавшего мимо автомобиля Шкода Октавия.

Третья версия – нападение из хулиганских мотивов. "После установления личности преступника будут более точно установлены мотивы этого бессмысленного нападения", – резюмировал нардеп.