Кровавая стрельба у горсовета Харькова: СМИ назвали имя погибшего копа

20 августа 2018, 09:29

Пострадавший полицейский умер во время оказания медицинской помощи, отметили журналисты.

СМИ выяснили, что в Харькове у горсовета в результате стрельбы погиб старлей полиции Дмитрий Кириенко
В Харькове у горсовета в результате стрельбы погиб старлей полиции Дмитрий Кириенко, выяснили СМИ / hk.npu.gov.ua

В Харькове в результате стрельбы возле городского совета погиб заместитель командира роты Управления патрульной полиции в Харьковской области, старший лейтенант 29-летний Дмитрий Кириенко.

Злоумышленник стрелял из пистолета Макарова и, кроме копа, ранил троих охранников органа власти, пишет ТСН.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, правоохранитель умер от полученных ранений во время оказания медицинской помощи.

  • В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп hk.npu.gov.ua
  • В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп hk.npu.gov.ua
  • В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп hk.npu.gov.ua
  • В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп hk.npu.gov.ua
  • В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп hk.npu.gov.ua
  • В Харькове у горсовета произошла стрельба, погиб коп hk.npu.gov.ua

Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 20 августа в Харькове возле горсовета злоумышленник устроил стрельбу, был ранен охранник органа власти, потом стрелок выпустил пулю в одного из копов и был обезврежен

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Новость в спецтеме:Кровавая стрельба у горсовета Харькова: все подробности
Харьков погиб стрельба горсовет полицейский
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