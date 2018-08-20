Кровавая стрельба у горсовета Харькова: СМИ назвали имя погибшего копа

Пострадавший полицейский умер во время оказания медицинской помощи, отметили журналисты.
В Харькове в результате стрельбы возле городского совета погиб заместитель командира роты Управления патрульной полиции в Харьковской области, старший лейтенант 29-летний Дмитрий Кириенко.
Злоумышленник стрелял из пистолета Макарова и, кроме копа, ранил троих охранников органа власти, пишет ТСН.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, правоохранитель умер от полученных ранений во время оказания медицинской помощи.
Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 20 августа в Харькове возле горсовета злоумышленник устроил стрельбу, был ранен охранник органа власти, потом стрелок выпустил пулю в одного из копов и был обезврежен.