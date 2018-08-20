"Нападение, десять выстрелов". СМИ узнали подробности стрельбы у горсовета в Харькове

В Харькове злоумышленник после стрельбы смог попасть с помещение горсовета, узнали СМИ / hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестный злоумышленник напал на городской совет — сделал около десяти выстрелов в дверь здания и ранил охранника.

После стрельбы нападавший зашел в помещение органа власти, пишет "Харьков Live" на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова свидетелей инцидента.

"На место прибыло два экипажа полиции, которые первое время пытались вести переговоры с преступником", — добавило издание.

По его данным, стрелок, в свою очередь, открыл по правоохранителям огонь из здания горсовета и ранил одного из копов. "Позже преступник был убит на улице", — отмечается в сообщении.

Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 20 августа в Харькове возле горсовета злоумышленник устроил стрельбу, был ранен охранник органа власти, потом стрелок выпустил пулю в одного из копов и был обезврежен. Пострадавший правоохранитель умер в больнице.