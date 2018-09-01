В Киеве мотоцикл разорвал женщину, опубликовано видео 18+

В Киеве мотоцикл убил женщину / kiev.informator.ua

В пятницу, 31 августа, вечером в Соломенском районе Киева мотоциклист сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неустановленном места, пострадавшая умерла в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Смертельная авария случилась на проспекте Космонавта Комарова примерно в 21:10, пилот скрылся с места происшествия, пишет "Информатор".

По данным dtp.kiev.ua, опубликованным на его странице в Facebook, мотоцикл на высокой скорости буквально разорвал тело пешехода.

"По словам очевидцев, женщина перебегала проспект Комарова в районе дома №9. Мотоциклист двигался вниз по проспекту в сторону центра города и зацепил пешехода. От места столкновения мотоцикл отлетел на расстояние около 30-40 метров", — отметило издание.

Свидетели аварии пытались оказать пострадавшей помощь, а мотоциклист скрылся с места ДТП. "Предположительно, ему 25 лет, рост — 180 см, вся одежда в крови", — говорится в материале.

Видео с камер наблюдения, на котором видно момент смертельной аварии

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 25 августа на площади Тараса Шевченко сотрудники патрульной полиции остановили авто Ford Kuga, которое нарушило правила — ехало по кругу против движения. По данным СМИ, за рулем машины находился бывший посол Украины в США Александр Моцик, он имел явные признаки алкогольного опьянения.