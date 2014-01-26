В соцсети сообщили о найденном в Киеве теле неизвестного со следами пыток

На Оболони в Киеве, в районе залива Верблюд найден труп неизвестного мужчины со связанными руками и ногами.

Такую информацию разместил в своем ЖЖ автор под ником v-n-zb

"Знакомый почерк – руки и ноги связаны, выброшен замерзать на мороз (т.е. это не убийство, как утверждает дорогой Виктор Федорович – просто человек по невнимательности простудился и замерз)", – написал v-n-zb.

По его данным, тело обнаружили в районе базы "Изумрудное" на заливе Верблюд.

"Ужас!!! Найден мертвым ранее похищенный активист #евромайдан Со следами пыток, со связанными руками. Найден замерзшим на Оболони в Киеве", – подтвердил информацию Павло Шеремет в своем ,

Как ранее писал "Главред", 22 января в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области были обнаружены два трупа со следами пыток и обмотанными скотчем головами.

Одним из погибших оказался активист Майдана Юрий Вербицкий, которого накануне неизвестные похитили из Александровской больницы. Судмедэксперты сообщили, что Вербицкий умер от переохлаждения и причинно-следственной связи между пытками и смертью нет.

Фото: vasiliy-n.livejournal.com