В Донецке преступники при задержании расстреляли четверых сотрудников милиции

В Ленинском районе Донецка во время задержания преступников были ранены четыре сотрудника уголовного розыска.

Об этом заявил мэр города Александр Лукьянченко, передают "Новости Донбасса".



"Было произведено 6 выстрелов, в результате – ранены 4 сотрудника управления внутренних дел города Донецка. К сожалению, преступникам удалось скрыться", - сказал он.

Как выяснилось, преступники – уроженцы Горловки, которые находятся в розыске по подозрению в угоне автомобилей.

В результате стрельбы были госпитализированы четверо сотрудников милиции, двое из них – в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Как стало известно, трое из милиционеров – оперуполномоченные, один – руководитель группы.

Пострадавшие 1984, 1985, 1989 и 1986 года рождения.

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