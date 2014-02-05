В Симферопольском СИЗО нашли мертвым заключенного

В Крыму в Симферопольском изоляторе временного содержания умер задержанный.

Как рассказала пресс-офицер Крымского главка МВД Ольга Богославская, инцидент произошел 4 февраля, пишет "Сегодня".

"Труп 20-летнего парня обнаружили в камере. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. По предварительной версии, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности", - пояснила Богославская.

Погибший подозревался в нанесении тяжких телесных повреждений. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, 1 октября, в Одесском СИЗО повесился заключенный. Тело 32-летнего мужчины обнаружено в больничном корпусе.

По одной из предварительных версий, причиной случившегося могло стать то, что мужчина страдал манией преследования.